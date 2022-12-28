Emekli olanlar çalışabilir mi? Emekli olduktan sonra çalışmaya devam edebilir miyim?

Emekli olanlar çalışabilir mi merak ediliyor. Emekli olduktan sonra hem emekli maaşı alıp hem çalışmaya devam etmek isteyen vatandaşlar emekli olduktan sonra çalışmaya devam edebilir miyim? Sorusunu araştırıyor.

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Emekli olanlar çalışabilir mi? Emekli olduktan sonra hem emekli maaşı alıp hem çalışmaya devam etmek isteyen vatandaşlar emekli olduktan sonra çalışmaya devam edebilir miyim? Sorusunu araştırıyor. İşte detaylar...

EMEKLİ OLANLAR ÇALIŞABİLİR Mİ?

Emekli olduktan sonra hem emekli maaşı alıp hem de ihtiyaç duymanız halinde özel sektörde başkasının yanında veya kendi işinizde çalışabilirsiniz. Özel sektörde emekli olup çalışmak için bir engel bulunmuyor. Ancak kamuda emekli olanlar yasa gereği kamuda tekrar çalışamıyorlar.

Emekli olduktan sonra çalışabilmek için sigorta statünüze göre Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ve maaş kesintisi gibi bazı detaylar var. Emekli olduktan sonra bir işverene bağlı çalışmaya başladığınızda maaşınızdan SGDP kesintisi yapılır.

E-DEVLET EMEKLİLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

E-Devletten emeklilik başvurusu hakkında SGK resmi Twitter hesabından konu ile ilgili bir açıklama videosu paylaşıldı. O videoyu izleyerek E-Devlet üzerinden emeklilik başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

EYT EMEKLİLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR (VİDEO)