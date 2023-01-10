Emekli memurlara 93 bin TL ikramiye farkı ne zaman ödenecek? 93 bin lira ikramiye farkı ne zaman verilecek?

2022'de emekli olanlar, 3600 ek gösterge düzenlemesinden gelen ikramiye farklarından yararlanabilecek. Peki, Emekli memurlara 93 bin TL ikramiye farkı ne zaman ödenecek? Emekli memurlar 93 bin lira ikramiye farkı ne zaman alacak, ikramiye farkı ne zaman verilecek?

Emekli memur ikramiye farkı ne zaman verilecek? 2022'de emekli olanlar, 3600 ek gösterge düzenlemesinden gelen ikramiye farklarından yararlanabilecek. Peki, Emekli memurlara 93 bin TL ikramiye farkı ne zaman ödenecek? Emekli memurlar 93 bin lira ikramiye farkı ne zaman alacak, ikramiye farkı ne zaman verilecek? İşte detaylar...

EMEKLİ MEMUR İKRAMİYE FARKI NE ZAMAN?

3600 Ek Gösterge kapsamında 2022 yılında emekli olan memurlara yönelik olarak yeni düzenleme yapıldı. 2022'de emekli olanlar, 3600 ek gösterge düzenlemesinden gelen ikramiye farklarından yararlanabilecek. İkramiye, 1 kereye mahsus olarak yatırılacak ve yaklaşık 93 bin lira ikramiye farkı ödenecek.

NE KADAR İKRAMİYE ÖDENECEK?

İkramiye, 1 kereye mahsus olarak yatırılacak ve yaklaşık 93 bin lira ikramiye farkı ödenecek. İlave ikramiye tutarı, katsayısı ve hizmet yılına göre değişecek. Uygulama, mevcut yasalardan kaynaklı rutin bir işlem olarak yapılacak. Aynı ilave ikramiye hakkı, bu yılın ilk yarısında emekli olan memurlar için memur maaşlarına temmuz ayında yapılacak zamdan sonra yenilenecek katsayılarla da doğacak.