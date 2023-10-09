"Memur emekli 2024 Ocak zammı ne kadar olacak?" Sorusuna yanıt aranıyor. Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yarın toplanıyor. Peki, EMEKLİ MEMUR ZAMMI BELLİ OLDU MU? Erdoğan emekli memur açıklaması nedir, Kabine açıkladı mı? İşte detaylar…

EMEKLİ MEMUR ZAMMI BELLİ OLDU MU? Erdoğan emekli memur açıklaması nedir, Kabine açıkladı mı? Memur emekli 2024 Ocak zammı ne kadar olacak?

Yarınki masada birbirinden önemli konu başlıkları bulunurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantı sonrası kameralar karşısına geçerek milyonlarca memur emeklisinin kilitlendiği müjdeyi vermesi bekleniyor. Peki, Emekli memur zammı belli oldu mu? Erdoğan emekli memur açıklaması nedir, Kabine açıkladı mı? Memur emekli 2024 Ocak zammı ne kadar olacak? İşte detaylar…

EMEKLİ MEMUR ZAMMI BELLİ OLDU MU?

Erdoğan, AK Parti 4. Olağanüstü Kongresi'nde yaptığı konuşmada "Şu anda bakanlığımız çalışmasını yapıyor, ilk Kabine toplantımızdan sonra yeni müjdemizi inşallah emekli memurlarımıza açıklayacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın Beştepe'de toplanacak. Masada memur emeklilerinin merakla beklediği maaş zammı konusu var. Erdoğan'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamayla emeklilere beklenen müjdeyi vermesi bekleniyor.

ERDOĞAN EMEKLİ MEMUR AÇIKLAMASI NEDİR, KABİNE AÇIKLADI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 4'üncü Olağanüstü Büyük Kongresi'nde emekli memurlar için bir sonraki kabine toplantısını işaret etmişti. Açıklamalarında Erdoğan, "İnşallah bu yıl sonuna doğru, özellikle emekli memurlarımızın maaşlarıyla ilgili şu anda bakanlığımız çalışmasını yapıyor. İlk kabine toplantımızdan sonra müjdemizi açıklayacağız. İlk kabine toplantımızdan sonra yeni müjdemizi de emekli memurlarımıza açıklayacağız." dedi.

MEMUR EMEKLİ 2024 OCAK ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Bu sözler sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya hesabından konu ile ilgili bir açıklama yaptı. Işıkhan, 'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, müjde olarak verdiği işçi, memur ve Bağ-Kur emeklilerimiz ile ilgili çalışmayı kabine toplantısı sonrası milletimizle paylaşacak.' dedi.

Bu gelişmeler sonrası gözler kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamalara çevrildi.