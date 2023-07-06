Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda emekli memur maaşı hakkında açıklamalarda bulundu. Memur emeklisi ne kadar maaş alacak merak konusu oldu. Peki, Emekli memur maaşı ne kadar oldu? 2023 Memur emeklisi ne kadar, kaç TL oldu? İşte detaylar...

Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en düşük memur maaşını açıkladı. En düşük memur maaşının 22 bin 17 lira olmasının ardından emekli memur maaşları ne kadar oldu merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından memur emeklisi ücretleri araştırılmaktadır. Peki, Emekli memur maaşı ne kadar oldu? 2023 Memur emeklisi ne kadar, kaç TL oldu? Detaylar haberimizde...

EMEKLİ MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

Partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, memur zamlarıyla ilgili açıklama yaptı. Erdoğan "En düşük memur maaşı 22 bin 17 liraya, ortalama memuru maaşı ise 25 bin 15 liraya çıkarıldı" dedi.

"EMEKLİLERİN BEKLENTİLERİNİ GÖZARDI ETMİYORUZ"

Emekliklerin beklentilerini de gözardı etmiyoruz. Kamuoyunda EYT olarak bilinen EYT'liler meselesini çözüme kavuşturduk. Dün enflasyon oranı netleşince emeklilerimizin alacağı yeni maaşları belli oldu. Yapılabilecek iyileştirmeler hususunda bakanlarımıza gerekli talimatı verdim. Önümüzdeki haftalarda gerekli açıklamayı yapacağız. 85 milyonun her bir ferdinin refahını artırma mücadelemizi hız kesmeden devam edeceğiz.''