Emekli maaşları ne zaman yatar? SAAT KAÇTA? Emekli maaşları saat kaçta yatar?

Türkiye'de milyonlar emekli vatandaş bulunmakta ve emekli maaşlarının ne zaman, saat kaçta yatacağı emekli vatandaşlar ve yakınları tarafından merak edilmekte. Emekli maaşı saat kaçta yatar? Emekli maaşı zaman yatar merak ediliyor. Peki, Emekli maaşları saat kaçta yatar PTT, Ziraat, Halkbank, İş Bankası, Akbank, Garanti, Yapı Kredi ve diğer bankalara emekli maaşları ne zaman yatıyor? İşte, Emekli maaşları ne zaman yatar yanıtı...

Emekli maaşları ne zaman yatıyor? Türkiye'de milyonlar emekli vatandaş bulunmakta ve emekli maaşlarının ne zaman, saat kaçta yatacağı emekli vatandaşlar ve yakınları tarafından merak edilmekte. Emekli maaşı saat kaçta yatar? Emekli maaşı zaman yatar merak ediliyor. Peki, Emekli maaşları saat kaçta yatar PTT, Ziraat, Halkbank, İş Bankası, Akbank, Garanti, Yapı Kredi ve diğer bankalara emekli maaşları ne zaman yatıyor? İşte, Emekli maaşları ne zaman yatar yanıtı haberimizde...

EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATIYOR?

Bağ-Kur ve SGK emeklileri, emekli maaşlarını tahsis numarasının son rakamına göre belirlenen günlerde çekebilecek. Belirlenen tarihlere göre SGK emeklilerine, maaş ödemeleri şu günlerde yapılıyor:

9 olanlar her ayın 17'sinde,

7 olanlara her ayın 18'inde,

5 olanlara her ayın 19'unda,

3 olanlara her ayın 20'sinde,

1 olanlara her ayın 21'inde,

8 olanlara her ayın 22'sinde,

6 olanlara her ayın 23'ünde,

4 olanlara her ayın 24'ünde,

2 olanları her ayın 25'inde,

0 olanlara her ayın 26'sında ödeme alırlar.

Bağ-Kur emeklisi olan vatandaşlar, emekli maaşlarını tahsis numarasına göre belirlenen günlerde alırlar. Eğer maaş günü cumartesi gününe denk geliyorsa cuma, pazar gününe denk geliyorsa pazartesi günü ödeme alırlar.

3 ve 1 olanlar her ayın 26'sında

8, 6 ve 4 olanlar her ayın 27'sinde

2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde maaşlar yatırılır.

EMEKLİ MAAŞLARI SAAT KAÇTA YATAR?

Memur maaşları ayın 14'ünü 15'ine bağlayan gece saat 12'yi geçtikten sonra hesaplara yatırılıyor. Emekli maaşlarınınhesaba geçme saatleri farklılık gösterebilmektedir. Ancak ödemelerin büyük bir çoğunluğu saat 00:00 ile 03:00 arasında gerçekleştirilmektedir.