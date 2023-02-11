Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Milyonlarca kişiyi etkileyen depremin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı 10 ildeki memur maaşlarının erken yatacağını açıklamıştı. Peki, Emekli maaşları ne zaman yatacak? Şubat ayı emekli maaşları erken mi yatacak?

Şubat ayı emekli ve memur emeklisi maaşlarının ne zaman yatacağı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın açıklamaları sonrasında belli oldu. Peki, Emekli maaşları ne zaman yatacak? Şubat ayı emekli maaşları erken mi yatacak? İşte detaylar haberimizde...

ŞUBAT AYI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı emekli aylıklarının erken ödeneceğini açıkladı.

Buna göre; İşçi emeklisi maaşları 14-16 Şubat, Bağ-Kur emekli maaşları da 16-17 Şubat tarihleri arasında hesaplara yatırılacak.

SSK EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Yaşanan deprem felaketi sebebiyle Şubat ödeme dönemi için olmak üzere;

4/a (SSK) sigortalıları için 17-26 Şubat 2023 tarihleri arasında ödenecek gelir ve aylıklar 14-15-16 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek.

BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

4/b (BAĞ-KUR) sigortalıları için 25-28 Şubat 2023 tarihleri arası ödenecek gelir ve aylıklar 16 ve 17 Şubat 2023 tarihleri arasında ödenecektir.

SSK aylıklarından;

17,18 19, 20 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 14 Şubat'ta,

21,22,23,24 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 15 Şubat'ta,

25 ve 26 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 16 Şubat'ta, ödenecektir.

BAĞ-KUR aylıklarından;

25 ve 26 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 16 Şubat'ta

27 ve 28 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 17 Şubat'ta ödenecektir.

BAKANLIKTAN EMEKLİ MAAŞI AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yaşanan deprem felaketi nedeniyle 4A ve 4B kapsamındaki 2023/Şubat ödeme dönemi gelir/emekli aylıkları erken ödenecektir. Geçmiş Olsun Türkiye" ifadelerine yer verdi.