Emekli maaşları ne zaman yatacak araştırılan konular arasında yer alıyor. Bayram öncesi emekli maaşları yatacak mı merak konusu oldu. Peki, Emekli maaşları ne zaman yatacak? Bayram öncesi emekli maaşları yatacak mı? Emekli maaşı hangi gün yatacak? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Kabine Toplantısı'nın ardından alınan kararlar araştırılıyor. Emekli maaşları ne zaman yatacak merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından emekli maaş ikramiyesinin hesaplara yatırılacağı tarih araştırılıyor. Peki, Emekli maaşları ne zaman yatacak? Bayram öncesi emekli maaşları yatacak mı? Emekli maaşı hangi gün yatacak? Detaylar haberimizde...

EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

8 saat süren Kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, temmuz ayında yapılacak asgari ücret ve emekli zamlarıyla ilgili milyonları umutlandıran ifadeler kullandı. Erdoğan, "Ülkemize on yıllarca hizmet etmiş emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Asgari ücret komisyonu görüşmelerine başladı. Görüşmeler yapıcı zeminde ilerliyor. İnşallah tüm tarafların içine sinecek hayırlı bir gelişmeyle sonuçlanacağına inanıyorum" dedi.