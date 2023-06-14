Kurban bayramının bu sene ay sonuna denk gelmesiyle beraber emekliler Emekli maaşları ne zaman ödenecek? Emekli maaşı ve emekli ikramiyesi bayramdan önce ödenir mi? sorularına yanıt aradı. Bunun yanı sıra, Haziran maaşlar ne zaman yatacak, sorusunun yanıtı merak edildi. Haziran emekli maaşları ne zaman yatacak 2023? Emekli maaşı ayın kaçında ödenecek? Emekli maaşı 2023 ne zaman yatacak? 2023 Haziran emekli maaşları ne kadar olacak? Haziran emekli zammı 2023 son dakika!

Emekli maaşları ne zaman ödenecek, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yera ldı. Kurban Bayramına sayılı günler kala haziran maaşlarının ne zaman yatacağı merak konusu oldu. Peki, Haziran emekli maaşları ne zaman yatacak 2023? Emekli maaşı ayın kaçında ödenecek? Emekli maaşı 2023 ne zaman yatacak? 2023 Haziran emekli maaşları ne kadar olacak? Haziran emekli zammı 2023 son dakika! İşte tüm bu soruların cevapları…

HAZİRAN EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK 2023?

Milyonlarca emekliyi sevindiren haber Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 ve 27 Haziran tarihlerinin idari izin kapsamına alındığını ve Kurban bayramı tatilinin toplam 9 gün olacağını duyurdu. Bayrama kısa süre kalmışken vatandaşlar bir takım harcamalar yapıyor bu yüzden maaşın erken yatması çok önemli. Öte yandan Kurban Bayramı bu ay 28 Haziran'da başlayacak ve 1 Temmuz'da sona erecek. Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Emeklilerimizin maaşlarını ve ikramiyelerini kurban bayramı öncesinde ödeyeceğiz. " ifadelerini kullandı.

EMEKLİ MAAŞI AYIN KAÇINDA ÖDENECEK? EMEKLİ MAAŞI 2023 NE ZAMAN YATACAK?

Emekli maaşları tahsis numarasının son hanesine göre yatırılmaktadır. Bağ-Kur'dan emekli olanlar ise tahsis numarası son rakamı 9,7,5 olanlar her ayın 25'inde, 3,1 olanlar 26'sında, 8,6,4 olanlar ayın 27'sinde, 2 ve 0 olanlar 28'inde ödemelerini almaktadır. Ancak bu ay maaşlar bayram öncesi yatacağı için bu uygulama bu ay için kullanılmayacaktır. Öte yandan, hükümetten henüz net bir açıklama gelmedi.

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklama sonrasında, zamlı bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarihler belli olmuştu. Buna göre; Kurban Bayramı ikramiyesi yine bayram öncesi Haziran ayı içerisinde emekli vatandaşların hesaplarına yatırılacak. İkramiyelerin bayramdan 1 hafta önce hesaplara yatırılması bekleniyor.

SSK BAĞKUR TAHSİS NUMARASIYLA MAAŞ GÜNÜ SORGULA

E-Devlet uygulaması üzerinden SSK-SSO Evrak Takip sekmesinden tahsis numarası sorgulayabilirsiniz. E-Devlet üzerinde sorgulama yapabilmek için sisteme girdikten sonra SGK'nın hizmetleri arasında evrak takibi sorgulaması ile SGK Tahsis numaranızı öğrenebilirsiniz. Ayrıca www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden Sosyal Sigortalar Kurumunun işlemler menüsünü de kullanabilirsiniz. Bu menüden emeklilik işlemleri seçeneğini tıklayıp evrak takibi ya da evrak sorgulaması yaparak tahsis numaranızı öğrenebilirsiniz. Bağ-Kur'dan emekli olanlar ise tahsis numarası son rakamı 9,7,5 olanlar her ayın 25'inde, 3,1 olanlar 26'sında, 8,6,4 olanlar ayın 27'sinde, 2 ve 0 olanlar 28'inde ödemelerini almaktadır.