Emekli maaşları erken mi ödenecek? Emekli maaşları ne zaman ödenecek?

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında, 4A ve 4B kapsamında, SSK ve BAĞ-KUR ödemelerine ilişkin tarihin öne çekilmesine karar verildi. Peki, Emekli maaşları erken mi ödenecek? Emekli maaşları ne zaman ödenecek?