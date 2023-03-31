Bir süredir gündemde yer alan haberler nedeniyle Emekli maaşına zam meclisten geçti mi? Sorusu gündemdeki yerini koruyordu. Emekli maaşına yapılacak olan zam hakkındaki detaylar araştırılıyor. Peki, Emekli maaşına zam meclisten geçti mi? Emekli maaşına zam gelecek mi, son durum ne? En düşük emekli maaşı kaç TL olacak?

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya çıkarılmasını içeren teklif TBMM Genel Kurulunda yer aldı. Bu nedenle Emekli maaşına zam meclisten geçti mi? Sorusu, arama motorları üzerinde sıklıkla sorgulatılmaya devam ediliyor. Peki, Emekli maaşına zam meclisten geçti mi? Emekli maaşına zam gelecek mi, son durum ne? En düşük emekli maaşı kaç TL olacak?

EMEKLİ MAAŞINA ZAM MECLİSTEN GEÇTİ Mİ?

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye çıkarılmasını öngören teklif TBMM'de görüşüldü. Teklif TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşırken, düzenlemeyle birlikte bayram ikramiyelerinde de artışa gidildi.

BAYRAM İKRAMİYELERİ KAÇ TL OLDU?

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan değişiklikle, gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda ödenen 1100'er lira 2000 liraya çıkarıldı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ TL OLDU?

Yaşlılık/malullük/ölüm aylığı alan emeklilere ve hak sahiplerine dosya bazında 5 bin 500 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 7 bin 500 liraya yükseltildi. Güvenlik korucuları ve vefatları halinde hak sahiplerine bağlanan emekli aylığı, en düşük 7 bin 500 lira oldu.