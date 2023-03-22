Emekli maaşına zam gelecek mi, ne kadar zam gelecek? 2023 Emekli maaş hesaplama!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye Emekliler Derneği ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin'in açıklamalarının ardından emekli maaşına zam gelecek mi merak konusu oldu. Peki, Emekli maaşına zam gelecek mi, ne kadar zam gelecek? İşte detaylar...

2023 Emekli maaş hesaplama! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye Emekliler Derneği'ni ziyarette bulundu. Bakan Bilgin Türkiye Emekliler Derneği ziyareti sonrasında emekli maaşı hakkında açıklama yaptı. Yapılan açıklama sonrasında emekli maaşına zam gelecek mi sorusu araştırılmaya başlandı. Peki, Emekli maaşına zam gelecek mi, ne kadar zam gelecek? Detaylar haberimizde...

EMEKLİ MAAŞINA ZAM GELECEK Mİ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye Emekliler Derneği ziyaretinde açıklamalarda bulundu. En düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyelerini yükseltecek alternatif modeller üzerine çalıştıklarını ifade eden Bilgin, "Çalışmayı en geç önümüzdeki hafta başı Cumhurbaşkanımıza sunacağız" dedi.

"5 BİN 500'E YÜKSELTTİĞİMİZ EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI YETERSİZ KALDI"

Bakan Bilgin'in açıklamaları şöyle: "Biz çalışanlarımızı koruyoruz. Toplu sözleşme müessesemiz bu konuda önemli bir mekanizmadır. İşçiler için mevzuatta böyle bir düzenleme yok, sosyal devlet sorumluluğuyla bunu yerine getirmek zorundayız. 5500 liraya yükselttiğimiz en düşük emekli aylığı bugünkü şartlarda yetersiz kaldığını başkan vurgu yaptı. Ben de aynı fikirdeyim. Bununla ilgili alternatif çalışmaları yaptık.