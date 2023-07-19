Emekliye zam seçim gündeminin ardından en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Bir süredir gündemdeki yerini korumakta olan Emekli maaşına zam geldi mi? sorusu araştırılmaya devam ediliyor. Yapılan son haberler ile Emekliye ne kadar, yüzde kaç zam yapılacak? sorusu da gündemdeki yerini aldı.

Seçimin ardından gelen zamlar ile birlikte Emekli maaşına zam geldi mi? Sorusu gündeme geldi. Gündemdeki zam haberleri nedeniyle Emekliye ne kadar, yüzde kaç zam yapılacak? Araştırmaları devam ediyor. Emekliye yapılacak olan zamlar bir süredir gündemde yer alıyordu. Peki, Emekli maaşına zam geldi mi? Emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Emekli maaşına zam yapıldı mı, ne kadar yapıldı?

EMEKLİ MAAŞINA ZAM GELDİ Mİ?

SSK, Emekli Sandığı ve BAĞ-KUR emeklilerine enflasyon ve refah payı ile birlikte 6 aylık yüzde 25 zam öngören madde Meclis Genel Kurulu'nda görüşüldü. Daha sonrasında 6 aylık yüzde 25 zam öngören madde Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

EMEKLİYE NE KADAR, YÜZDE KAÇ ZAM YAPILACAK?

Enflasyon ve refah payı ile birlikte 6 aylık yüzde 25 zam öngören madde Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Buna göre en düşük memur maaşı 22 bin 17 lira olacak. Toplamda 2,7 milyon memur emeklisi ve 15,5 milyon SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları ek zamlı ödenecek.