Emekli maaşlarına ne zaman ara zam yapılacağı merak konusu oldu. 2023 yılında emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacağına dair detaylar araştırılıyor. Peki, Emekli maaşına ne zaman ara zam yapılacak? 2023 Emekli maaşına ne kadar zam yapılacak? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplanacak Kabinenin gündeminde emekli maaşlarına yapılacak zam yer alıyor. Emekli maaşına ne kadar zam yapılacak merakla bekleniyor. Vatandaşlar tarafından emekli maaşına yapılacak ara zammın tarihi araştırılıyor. Peki, Emekli maaşına ne zaman ara zam yapılacak? 2023 Emekli maaşına ne kadar zam yapılacak? Detaylar haberimizde...

EMEKLİ MAAŞINA NE ZAMAN ARA ZAM YAPILACAK?

Bugün gerçekleştirilecek Kabine toplantısının ana gündem maddelerinden biri de emekli zammı olacak. Emekli maaşlarına yapılması planlanan ek zam için gözler Meclis'in açılacağı tarihe çevrilecek. Bu nedenle ekim ayında çalışmaların tamamlanması ve kasım ayında ise ek zamların gerçekleşmesi bekleniyor.

EMEKLİ MAAŞINA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Türkiye ekonomisinin 3 yıllık yol haritasının belirlendiği Orta Vadeli Program'da yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 65 olarak açıklanmıştı. Bu oran üzerinden hesaplama yapıldığında emekli maaşlarına yüzde 37.76 oranında zam yapılması bekleniyor. Düzenleme ile en düşük emekli maaşının 10 bin 332 liraya yükseleceği öngörülüyor.