Emekli maaşına ne kadar zam gelecek sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Asgari ücrete yapılan ara zammın ardından emekli maaşı ne kadar artacak merak konusu oldu. Peki, Emekli maaşına ne kadar zam gelecek? 2023 Emekli zammı ne kadar, kaç TL? Emekli maaşı ne kadar oldu? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla AK Parti İstanbul teşkilatına seslenirken emekli ve memur maaşlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Emekli maaşına ne kadar zam gelecek merak konusu oldu. Asgari ücrete yapılan ara zammın ardından gözler memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamlara çevrildi. Vatandaşlar tarafından 2023 emekli maaş zammı araştırılmaktadır. Peki, Emekli maaşına ne kadar zam gelecek? 2023 Emekli zammı ne kadar, kaç TL? Emekli maaşı ne kadar oldu? Detaylar haberimizde...

EMEKLİ MAAŞINA NE KADAR ZAM GELECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı açıklamada memur maaşlarıyla ilgili düzenlemenin bayram sonrasında Meclis'e sunulacağını ifade ederken, gözler ilki ocak ayında yapılan emekli ve memur maaş zammına çevrildi. Haziran ayı enflasyonuna göre, memur ve memur emeklilerine temmuz ayında yüzde 14-15 oranında zam yapılması bekleniyor.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞININ 22 BİN LİRA OLMASI BEKLENİYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da düzenleme için Temmuz ayına işaret etmişti. Işıkhan, "Zaten iki konu vardı. En düşük memur maaşının 22 bin lira olması ve emekli aylıklarında yapılacak iyileştirme, Cumhurbaşkanı'mızın seçim beyanı olduğu için biz bunu torba yasada sunacağız. Meclis tarafından kısa sürede geçmesini sağlayacağız. Meclis tatile girmeden Allah nasip ederse çıkarmayı düşünüyoruz, Temmuz ayında inşallah." diye konuşmuştu.