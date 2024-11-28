EMEKLİ MAAŞI TAHMİNLERİ! 2025 En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşı zam oranları ne zaman açıklanacak?

2025 emekli maaşı ne kadar olacak? Emekliler, 2024 yılı için açıklanacak zam oranlarını sabırsızlıkla bekliyor. En düşük emekli aylığı, hem SSK hem de BAĞ-KUR emeklileri için yeniden belirlenecek. Hükümetin yaptığı açıklamalar ve ekonomik göstergeler, maaş artışlarının ne yönde olacağına dair bazı ipuçları veriyor. Şimdi gözler, enflasyon rakamları ve maaş zam oranlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, 2025 En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşı zam oranları ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Hükümet, en düşük emekli aylığını artırmaya yönelik çalışmalarını üç alternatif üzerinden yürütüyor. Şu anda 12 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşı için 14 bin, 15 bin ve 16 bin TL'lik senaryolar üzerinde analizler yapılıyor. Mali raporların sonuçlarına göre, 14 bin TL ihtimali daha düşük görünürken, beklentiler 16 bin TL'ye yoğunlaşıyor.

4 AYLIK ENFLASYON ORANI NEDİR?

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, Ekim ayında enflasyon yüzde 2,88 olarak gerçekleşti. Temmuz ayından bu yana kümülatif enflasyon artışı ise şu şekilde:

Temmuz: Yüzde 3,32

Ağustos: Yüzde 2,47

Eylül: Yüzde 2,97

Ekim: Yüzde 2,88

Bu verilere göre, 4 aylık toplam enflasyon artışı yüzde 12,06 olarak hesaplandı. SGK ve BAĞ-KUR emeklileri şimdiden bu oranda bir zam farkı elde etmiş oldu. Memur ve emekli maaşlarına yapılacak kesin zam oranı için Kasım ve Aralık ayına ait enflasyon rakamlarının da açıklanması gerekiyor. Ekonomistlerin tahminlerine göre, Kasım ve Aralık aylarında aylık enflasyon yüzde 2-3 seviyelerinde gerçekleşebilir. Bu durumda, 6 aylık toplam enflasyon farkı yüzde 15-18 arasında olabilir.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NASIL HESAPLANIR?

Emekli maaşlarına yapılan zamlar, enflasyon farkı, toplu sözleşme artışı ve refah payı gibi unsurlara göre belirlenir. Peki, emekli maaşı zammı nasıl hesaplanır? İşte, emekli maaşı zammını etkileyen unsurlar ve adım adım hesaplama yöntemi:

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