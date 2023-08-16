En düşük maaşın 7.500 TL'de kalmasıyla geçim sıkıntısı yaşayan emeklileri heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, hayat pahalılığından dert yanan bir emekliye verdiği yanıtla akıllara Emekli maaşı ne zaman açıklanacak, belli olacak? Meclis emekli maaşı çalışması ne zaman? Sorularını getirdi. İşte detaylar…

Temmuz ayında gerçekleşen yüzde 25'lik zamdan pek tatmin olmayan emekliler, maaşlarda daha adil bir düzenleme talep ediyor. Seyyanen zam, prim-maaş dengesizliğinin düzeltilmesi ve en düşük emekli maaşının 10 bin TL seviyesine yükseltilmesi isteğiyle emekliler arasında heyecan uyandıran bir gelişme yaşandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu yeni düzenlemeye ilişkin adımların Meclis'ten geleceğine dair sinyal verdi. Peki, Emekli maaşı ne zaman açıklanacak, belli olacak? Meclis emekli maaşı çalışması ne zaman?

EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, BELLİ OLACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, hayat pahalılığından dert yanan bir emekliye "Çok rahat olun, lütfen. Cumhurbaşkanımız talimat verdi bize. Çalışıyoruz. Söz verdik. Meclis açılır açılmaz, inşallah…" diyerek maaşlara düzenleme mesajı verdi.Temmuz ayında aldıkları yüzde 25'lik zamdan memnun olmayan emekliler, maaşlara yeni bir düzenleme istiyor. Seyyanen zam, prim-maaş dengesizliğinin giderilmesi ve en düşük emekli maaşının 10 bin TL'ye çıkarılmasını bekleyen emeklileri heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni düzenleme için Meclis'i işaret etti.

MECLİS EMEKLİ MAAŞI ÇALIŞMASI NE ZAMAN?

Bakan Işıkhan, Çorum'un sokaklarında yürüyüş yaparken, bir vatandaş emeklilerin yaşadığı zorluklardan bahsetti. Işıkhan, vatandaşa dönerek, "Endişelenmeyin lütfen. Cumhurbaşkanımızın yönlendirmesiyle aktif bir şekilde çalışıyoruz. Verdiğimiz sözü tutacağız. Meclis açıldığı anda, en kısa sürede…" şeklinde konuştu. Bakan'ın bu açıklamaları sonrasında, milyonlarca emekli gözlerini ekim ayında toplanacak Meclis'e çevirdi.

EN DÜŞÜK MAAŞ 7.500 TL'DE KALDI

Temmuzda yüzde 25'lik zammı kök maaşa göre alan emeklilerin bir bölümünün maaşları artmadı. Seçim öncesi 5.500 TL'den 7.500 TL'ye çıkan en düşük emekli maaşı temmuzda da 7.500 TL'de kaldı. Bu durum milyonların tepkisini çekerken, hükümet düzenleme sinyali vermişti.

EMEKLİLER NE İSTİYOR?

Emekliler seyyanen zammın yanında, primi daha çok olana daha fazla maaş verilmesi ve en düşük maaşın 10 bin liraya çıkarılmasını istiyor.