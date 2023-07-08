Memurlara yapılan zammın ardından gözler emekli maaşlarına yapılacak zamma çevrilmişti. Emekli maaş zammı ne kadar oldu merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından 2023 emekli maaşı araştırılmaktadır. Peki, Emekli maaşı ne kadar oldu? En düşük emekli maaşı kaç TL? Temmuz ayı emekli maaşı ne kadar? İşte detaylar...

Asgari ücrete yapılan zammın ardından en düşük memur maaşı 22 bin 17 lira olarak açıklandı. En düşük memur maaş ücretinin açıklanmasının ardından emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak merak konusu oldu. Vatandaşlar tarafından 2023 emekli maaş zammı araştırılmaktadır. Enflasyon oranının açıklanmasının ardından gözler memur ve emekli maaşına yapılacak zamlara çevrilmişti. Peki, Emekli maaşı ne kadar oldu? En düşük emekli maaşı kaç TL? Temmuz ayı emekli maaşı ne kadar? Detaylar haberimizde...

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Memur, işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı netleşti. Maaşlara yapılacak zam oranı yüzde 19.77'den yüzde 25'e çıkarıldı. EYT'liler bu orandan yararlanamayacak. Düzenleme TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülen torba yasa teklifine eklenecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ TL?

Memurların maaşının ardından gözler milyonlar emeklinin maaşına yapılacak zamma çevrilmişti. Yapılan zammın oranı belli oldu.Buna göre, Plan Bütçe Komisyonu'nda madde ihdası yapılacak. Emeklilerin maaşlarında yüzde 19.77 olan zam oranı yüzde 25'e çıkarılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 milyon emekliyi ilgilendiren bir haber vermişti. Emeklilerin beklentilerini göz ardı etmediklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yapılabilecek iyileştirmeler hususunda bakanlarımıza gerekli talimatı verdim. İnşallah önümüzdeki haftalarda gerekli açıklamayı yapacağız.'' demişti.