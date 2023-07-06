Emekli maaşı ne kadar oldu 2023 SON DAKİKA? Yaşlılık aylığı ne kadar oldu? Emekli maaşı zamları ne kadar oldu?

Emekli maaşı ne kadar oldu 2023 son dakika? Yaşlılık aylığı ne kadar oldu? Emekli maaşı zamları ne kadar oldu? araştırılıyor. Memur maaşlarına yapılacak zammı da içeren torba kanun teklifinde "emekliye zam" konusunun yer almaması tartışmaları da beraberinde getirdi. Emekli maaşı ne kadar oldu 2023 son dakika? Yaşlılık aylığı ne kadar oldu? Emekli maaşı zamları ne kadar oldu? merak ediliyor. Peki, Emekli maaşı ne kadar oldu 2023 son dakika? Yaşlılık aylığı ne kadar oldu?

Emekli maaşı ne kadar oldu 2023 son dakika? Yaşlılık aylığı ne kadar oldu? Emekli maaşı zamları ne kadar oldu? merak ediliyor. Emekli maaşı ne kadar oldu 2023 son dakika? Yaşlılık aylığı ne kadar oldu? Emekli maaşı zamları ne kadar oldu? gündeme geliyor. Ak Parti, 15 maddelik torba kanun teklifini Meclis'e sundu. Bu teklifte emekli maaşlara yönelik konuda vardı. Emekli maaşı ne kadar oldu 2023 son dakika? Yaşlılık aylığı ne kadar oldu? Emekli maaşı zamları ne kadar oldu? Detaylar haberimizdedir…

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU 2023 SON DAKİKA?

TBMM'ye sunulan, memur maaşlarına yapılacak zammı da içeren torba kanun teklifinde "emekliye zam" konusunun yer almaması tartışmaları da beraberinde getirdi. Katıldığı canlı yayında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise "Eldeki imkanlara göre emeklilere, sabit gelirleri enflasyon karşısında ezdirmemek görevimiz. Teklifte emeklilerin olmaması olmayacak demek değil" ifadesini kullandı.

YAŞLILIK AYLIĞI NE KADAR OLDU?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CNN Türk canlı yayınında Dicle Canova'nın sorularını yanıtladı. Enflasyon oranının belli olmasının ardından gözlerin çevrildiği memur ve emekli maaşlarına ilişkin konuşan Hamza Dağ, "Şu anda seçimde vermiş olduğumuz bir söz var. Enflasyon oranı ortaya çıktıkça seyyanen zam da ona göre düzenlendi. Tüm kamu çalışanlarına aynı oranda yapıldı. Teklifte emeklilerin olmaması olmayacak demek değil. Bu süreç içerisinde eldeki imkanlara göre son dönemde yaşamış olduğumuz yüksek enflasyona ezdirmememiz önceliğimiz" dedi.

Kurumlar vergisi ve MTV artışlarıyla ilgili soruyu yanıtlayan Dağ, "2023 için bu bir ek şeklinde olduğu görülüyor. Yaşadığımız bir deprem felaketi var, onun yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Biz bu anlamda da yaraların sarılması noktası vatandaşımıza yansıtmadan çözmeye çalışıyoruz. Bu süreci en hasıl olacak şekilde geçmeye çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ

EMEKLİ MAAŞI ZAMLARI NE KADAR OLDU?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekonomi yönetimiyle ilgili açıklamalarına yanıt veren Dağ, "Hazine Bakanını Kemal Bey dışında herkes tanıyor. 300 milyar dolar bulacağım diyordu. Siyaseten dikili ağacı yok. Seçim öncesi vaatlerini tutsun, ülkeye faydası olsun." dedi.

Türkiye'nin sığınmacı politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hamza Dağ, "Sadece gönderim diyerek sonuç almak mümkün değil. Son iki üç yıldır önemli adımlar atıldı. Gerginliği azaltma bölgesinde Rusya ve diğer ülkelerle görüşme yapmak kıymetli." şeklinde konuştu.

ERDOĞAN'DAN YEREL SEÇİM TALİMATI

Yerel seçim hazırlıklarına ilişkin bilgileri aktaran Dağ, "Strateji birimimiz kuruldu. 2021 son aylarında stratejik yol oluşturmuştuk. Bunun çok faydasını hissettik. Herkesin kendi görüşünü ortaya koyması, pandemi süreçlerinde bize iyi bir sonuçlar ortaya çıkardı. Politikalar ve seçim beyannamesine yansıdı. Önceki seçimlerden tecrübemiz var. Cumhurbaşkanımız ara vermeden talimatları verdi. Yerel seçimler 31 Mart 2024'te olacak. O süreçte apayrı bir atmosfere giriyorsunuz. Her partinin değişmeyen seçim kitlesi var" dedi.