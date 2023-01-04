Emekli maaşı ne kadar oldu 2023 ve en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olduğu gündeme geliyor. 2023 SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Emekli maaşı ne kadar oldu 2023? En düşük emekli maaşı kaç TL? SSK, Bağ-Kur emekli maaşı!

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren 2023 emekli maaş zammı açıklandı. Ardından Emekli maaşı ne kadar oldu 2023 ve en düşük emekli maaşı kaç TL olduğu araştırılıyor. SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar, kaç TL olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Emekli maaşı ne kadar oldu 2023? En düşük emekli maaşı kaç TL? SSK, Bağ-Kur emekli maaşı! Detaylar haberimizdedir…

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU 2023?

2022 yılının son verisi olan aralık ayı enflasyon rakamları bugün açıklandı. TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre, enflasyon geçtiğimiz ay yüzde 1.18, yıllık bazda ise yüzde 64.27 oldu. Bu veriyle birlikte memur ve emeklilerin alacağı zam oranı da belli oldu.

Enflasyon verileri sonrası memur ve memur emeklileri ocakta toplam yüzde 16.47, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 15.40 zam almaya hak kazandı. Ancak bu oranların üstüne refah payı da eklendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan memur ve emeklilerin maaş zammının yüzde 25 olacağını müjdeledi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Erdoğan'ın müjdesinin ardından en düşük emekli maaşları da hesaplandı. İşte yüzde 25'lik zamma göre yeni maaşlar;

MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI

Mevcut: 6.077 TL

Zamlı: 7.596 TL

SSK EMEKLİSİ (2000 ÖNCESİ)

Mevcut: 4.687 TL

Zamlı: 5.858 TL

SSK EMEKLİSİ (2000 SONRASI)

Mevcut: 2.906 TL

Zamlı:3.632 TL

BAĞ-KUR ESNAF EMEKLİSİ

Mevcut: 4.197 TL

Zamlı:5.246 TL

BAĞ-KUR TARIM EMEKLİSİ