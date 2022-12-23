Emekli maaşı ne kadar olacak? 2023 Emekli maaşı ne zaman açıklanacak? Emekli maaşına ne kadar zam gelecek?

Milyonlarca kişinin asgari ücret geçtiğimiz gün açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı asgari ücretinin 8 bin 506 TL olduğunu açıkladı. Asgari ücretin belli olmasının ardından emekli maaşının ne kadar olacağı merak konusu oldu. Peki, Emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşına ne kadar zam gelecek? 2023 Emekli maaşı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

3 kez yapılan Asgari Ücret Komisyon görüşmeleri ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücretin güncel tutarını vatandaşlarla paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı asgari ücretinin 8 bin 506 TL olduğunu açıkladı. Erdoğan, "Ocak ayına göre yüzde 84, temmuza göre yüzde 54,5 artış olacak. Beklenmedik bir tablo olursa ara düzenlemeden kaçınmayız." dedi. Asgari ücretin belli olmasının ardından emekli maaşına ne kadar zam yapılacağı merak konusu oldu. Peki, Emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşına ne kadar zam gelecek? 2023 Emekli maaşı ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU 2023?

Emekli zammı için gözler açıklamalara ve enflasyon rakamlarına çevrildi. Emekli zammı 6 aylık enflasyon farkına göre verilecek. Kasım enflasyon rakamları ile beraber 5 aylık enflasyon farkı ortaya çıktı. 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 14,04 oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Akrebin kıskacında yoğurularak gelişen, büyüyen Türkiye'nin gerçekten çok büyük fedakarlıklarla kazandığı imkanı her bir insanımızsın emrine vermeyi sürdüreceğiz. Memur ve emeklinin de maaşını buna göre tespit edeceğiz." dedi.

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı canlı yayında memur ve emekli zammıyla ilgili konuştu. Bakan Bilgin, Enflasyon farkının toplu sözleşmelerde verildiğini belirterek , "Bu sene de enflasyon üzerinde artış vereceğiz. Onu şimdi açıklamayayım. Son ay enflasyonu hesaplandıktan sonra belirleniyor. Aralık ayı enflasyonu açıklandıktan sonra Ocak ayında belli olacak." dedi.