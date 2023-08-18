Emekli maaşına zam yapılacak mı ve emekli maaşı ne kadar 2023 olacağı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, temmuz ayında aldıkları yüzde 25'lik zamdan memnun olmayan ve geçim sıkıntısı şikayetleri artan emekliler için talimatı verdi. Peki, Emekli maaşı ne kadar 2023? Emekli maaşına zam yapılacak mı? Emekli ve memur maaşlarına düzenleme olacak mı?

Emekli maaşı ne kadar 2023 ve emekli maaşına zam yapılacak mı soruları gündeme geliyor. Emekli ve memur maaşlarına düzenleme olacak mı merak edilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi. Emekli maaşı ne kadar 2023? Emekli maaşına zam yapılacak mı? Emekli ve memur maaşlarına düzenleme olacak mı? Detaylar haberimizdedir…

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR 2023?

Emekli maaşlarına temmuzda yapılan yüzde 25'lik zam milyonları memnun etmedi. Geçim sıkıntısı çektiklerini belirterek maaşlara düzenleme isteyen emeklilerin beklediği müjde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Erdoğan'ın emekli maaşlarına düzenleme yapılması için talimat verdiğini söyledi.

Temmuzda yüzde 25'lik zammı kök maaşa göre alan emeklilerin bir bölümünün maaşları artmadı. Seçim öncesi 5.500 TL'den 7.500 TL'ye çıkan en düşük emekli maaşı temmuzda da 7.500 TL'de kaldı. Bu durum milyonların tepkisini çekerken, hükümet düzenleme için kolları sıvadı.

EMEKLİ MAAŞINA ZAM YAPILACAK MI?

Emekli aylıklarında iyileştirme talepleriyle ilgili konuşan Bakan Işıkhan, "Emeklilerle ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarını aldık ve çalışmaya başladık. Bu zamana kadar ne emeklilerimizin ne de diğer vatandaşlarımızın taleplerine kayıtsız kalmadık, bundan sonra da kalmayız. Tüm imkanlarımızı hatta imkanları daha da zorlayarak gerekeni yapacağımızın bilinmesini özellikle belirtmek istiyorum." dedi.

Geçtiğimiz günlerde Çorum'a giden Bakan Işıkhan'a, bir vatandaş emeklinin sorunlarından bahsetmişti. Işıkhan ise, "Çok rahat olun, lütfen. Cumhurbaşkanımız talimat verdi bize. Çalışıyoruz. Söz verdik. Meclis açılır açılmaz, inşallah…" diyerek Meclis'in açılacağı ekim ayını işaret etmişti.

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARINA DÜZENLEME OLACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, temmuz ayında aldıkları yüzde 25'lik zamdan memnun olmayan ve geçim sıkıntısı şikayetleri artan emekliler için talimatı verdi. Emekli aylıklarında iyileştirme talepleriyle ilgili konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Emeklilerle ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarını aldık ve çalışmaya başladık. Vatandaşlarımızın taleplerine kayıtsız kalmayız. Tüm imkanları daha da zorlayarak gerekeni yapacağız" dedi.