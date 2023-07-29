SGK kapsamında yer almakta olan sigorta sistemi nedeniyle emekli maaşını hesaplamak isteyen kişiler, emekli maaş hesaplama aramasını gerçekleştiriyor. 4A, 4B, 4C emekli maaş zammı nasıl hesaplanır merak eden birçok vatandaş araştırma yapıyor. İşte EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA: 2023 Temmuz zammı sonrası 4A, 4B, 4C emekli maaş zammı hesaplama!

Emekli maaşı hesaplamak isteyen emekliler, internet üzerinde 4A, 4B, 4C emekli maaş zammı hesaplaması nasıl yapılır? Sorusuna yanıt aramakta. Emekli maaşını hesaplamak isteyenler SGK maaş hesaplama robotu üzerinden kolayca sorgulama yapabiliyor. İşte EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA: 2023 Temmuz zammı sonrası 4A, 4B, 4C emekli maaş zammı hesaplama!

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA 2023

4B Bağ-Kur emekli maaşını öğrenmek isteyen kişiler, E-Devlet sistemi üzerinden "4B Emekli Aylık Hesaplama" ile birlikte istenilen bilgileri doldurarak kolay bir şekilde 4B Bağ-Kur emekli maaşını öğrenebilirler. 4A, 4B, 4C emekli maaşını öğrenmek isteyen vatandaşlar ise, haberimiz içerisinde yer alan 4A, 4B, 4C emekli maaşı öğrenme ekranı ile birlikte istediği türde emekli maaşını öğrenebilir.

4A EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA EKRANI

4B EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA EKRANI

4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA EKRANI

EMEKLİ MAAŞINA ZAM GELDİ Mİ?

SSK, Emekli Sandığı ve BAĞ-KUR emeklilerine enflasyon ve refah payı ile birlikte 6 aylık yüzde 25 zam öngören madde Meclis Genel Kurulu'nda görüşüldü. Daha sonrasında 6 aylık yüzde 25 zam öngören madde Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

EMEKLİYE NE KADAR, YÜZDE KAÇ ZAM YAPILACAK?

Enflasyon ve refah payı ile birlikte 6 aylık yüzde 25 zam öngören madde Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Buna göre en düşük memur maaşı 22 bin 17 lira olacak. Toplamda 2,7 milyon memur emeklisi ve 15,5 milyon SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları ek zamlı ödenecek.