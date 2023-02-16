Emekli maaşı erken yatacak mı ve Şubat ayı emekli ve memur maaşı ödeme tarihleri belli oldu mu merak ediliyor. Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler sonrası SGK tarafından, memur maaşları erken yatacağına dair açıklama gelmişti. Peki, Emekli maaşı erken yatacak mı? Şubat ayı emekli ve memur maaşı ödeme tarihleri belli oldu!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından açıklanan emekli memur maaşları ne zaman yatacağı belli oldu. Ardından, emekli maaşı erken yatacak mı ve Şubat ayı emekli ve memur maaşı ödeme tarihleri belli oldu mu merak ediliyor. Emekli maaşı erken yatacak mı ve Şubat ayı emekli ve memur maaşı ödeme tarihleri belli oldu mu gündeme geliyor. Emekli maaşı erken yatacak mı? Şubat ayı emekli ve memur maaşı ödeme tarihleri belli oldu! Detaylar haberimizdedir…

EMEKLİ MAAŞI ERKEN YATACAK MI?

SSK aylıklarından;

17,18 19, 20 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 14 Şubat'ta,

21,22,23,24 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 15 Şubat'ta,

25 ve 26 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 16 Şubat'ta, ödenecek.

BAĞ-KUR aylıklarından;

25 ve 26 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 16 Şubat'ta,

27 ve 28 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 17 Şubat'ta ödenecek.

EMEKLİ MAAŞLARI AYIN KAÇINDA YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler sonrası alınan önlemler kapsamında, SSK ve Bağ-Kur kapsamında aylık alanların ödemelerini öne çekti.

Yaşanan depremler sonrası alınan önlemler kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı SGK tarafından ödemesi yapılan gelir ve aylık ödemeleri Şubat ödeme dönemi için olmak üzere öne çekildi. Böylece; 4/a (SSK) kapsamında aylık alanların 17-26 Şubat tarihleri arasında ödenecek gelir ve aylıkları 14-15-16 Şubat 2023 tarihinde ödenecek. 4/b (Bağ-Kur) sigortalıları için ise 25-28 Şubat tarihleri arasında ödenecek gelir ve aylık ödemeleri 16-17 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.