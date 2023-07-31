Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin merakla beklediği toplu sözleşme görüşmeleri, yarın saat 14.00'teki ilk toplantıyla başlıyor. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevder Yılmaz emekli maaşları için tarih vermişti. Peki, emekli maaş ek zammı geldi mi? Emekliye ek zam ne zaman, hangi gün açıklanacak? İşte detaylar...

Emekliye ek zam var mı? Emekli maaşlarına ek zam yapılacak mı, ne zaman açıklanır? Emeklilere ek zam ne zaman gelir? merak edilen başlıklar arasında geliyor. Peki, EMEKLİ MAAŞI EK ZAM 2023: SSK, Bağ-Kur emekli maaşına ek zam çıkacak mı? Gözler o kararda! İşte bilgiler...

EMEKLİ TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN 2023?

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren sözleşme süreci ağustos ayı boyunca devam edecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki ilk toplantının açılışını Bakan Vedat Işıkhan yapacak. Memur konfederasyonlarının genel başkanları ve 11 hizmet kollundaki yetkili sendikaların temsilcilerinin konuşmalarıyla sürecek toplantıda, görüşmelerde izlenecek takvim belirlenecek.

İLK OLARAK HİZMET KOLLARININ TALEPLERİ GÖRÜŞÜLECEK

Görüşmelerde, memur ve memur emeklilerini yetkili konfederasyon olarak Memur-Sen temsil edecek. Görüşmeler kapsamında, ilk olarak hizmet kollarının talepleri müzakere edilecek. Burada tarafların mutabakat sağlanmasının ardından, memur ve memur emeklilerinin genelini ilgilendiren taleplerin görüşülmesine geçilecek.

MEMUR-SEN ÜÇER AYLIK ZAMLAR İSTEMİŞTİ

7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi'ne dair taleplerini geçen hafta açıklayan Memur-Sen, 2024 yılı için üçer aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci üç ayda yüzde 35, ikinci üç ayda yüzde 10, üçüncü üç ayda yüzde 15, dördüncü üç ayda yüzde 10 artış istemiş, 2025 yılı için ise altışar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci altı ayda yüzde 25 ve ikinci altı ayda yüzde 15 zam talep etmişti.

EMEKLİ MAAŞLARINA YENİ EK ZAM GELECEK Mİ 2023?

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 58'e yükseltmesi 2024 emekli zammına ilişkin önemli bir ipucu verdi. Merkez'in tahmini gerçekleşirse emekli yeni yılda en az yüzde 32 zam alacak. Bu orana göre; en düşük emekli maaşı da 7.500 liradan 9.900 lira seviyesine çıkacak.

Emekli maaşları için enflasyon kritik bir öneme sahip. Merkez'in yüzde 58'lik yıl sonu enflasyon tahmini gerçekleşirse 2024'te emekli maaşlarına en az yüzde 32 zam gelecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Emekliye yılbaşında yüzde 32 zam gelirse en düşük emekli maaşında 2.400 TL'lik bir atış olacak. Böylece en düşük emekli maaşı 9.900 TL'ye çıkacak.

REFAH PAYI RAKAMI YÜKSELTEBİLİR

Emekli maaşlarına refah payı da eklenebilir. Yüzde 32'lik zamma refah payı da eklenirse 9.900 TL'lik rakam daha da yükselecek.