EMEKLİ MAAŞI EK ZAM 2023: SSK, Bağ-Kur emekli maaşına ek zam çıkacak mı?

Emekli maaşlarında zam miktarlarının belirlenmesi, Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam gelecek mi sorusunu gündeme taşıdı. Temmuz ayında emekli maaşlarına, Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, 6 aylık enflasyon farkı ve refah payı eklenerek yüzde 25 oranında zam yapılmış oldu. Peki, SSK, Bağ-Kur emekli maaşına ek zam çıkacak mı?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök maaşlarına dayalı olarak emekli maaşı hesaplamasına geçmeleri, emekli maaşlarına seyyanen zam yapılıp yapılmayacağı konusunda araştırmalara yol açtı. Emekli maaşlarında zam miktarlarının belirlenmesi, Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam gelecek mi sorusunu gündeme taşıdı. Peki, SSK, Bağ-Kur emekli maaşına ek zam çıkacak mı? İşte detaylar…

SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞINA EK ZAM ÇIKACAK MI?

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen torba kanun teklifine göre, Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapılmasına ilişkin madde kabul edildi. Daha önce de memur emeklilerine yüzde 25 zam yapılması ve memurlara 8 bin 77 TL seyyanen zam yapılması kararı alınmıştı. Teklifin görüşmeleri hala devam ediyor.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınan kanun teklifi, en düşük memur maaşını 22 bin 17 TL'ye yükseltmeyi ve emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapmayı öngörüyor. Bu teklif Komisyon tarafından kabul edildi.

Buna göre, emekli maaşlarına temmuz ayından itibaren yüzde 25 zam yapılacak. Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 25 zam verilecek. Yüzde 25 zamdan 2023 yılından önce ve 2023 Ocak ayında emekli aylığı bağlanmış kişiler de yararlanabilecek.