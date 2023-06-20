Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bayram öncesi yatması beklenen bayram ikramiyelerinde. Bayram öncesi yatması istenen ikramiyeler bayramda emeklileri sevindirecek. Peki, Emekli maaşı bayram ikramiyesi zammı var mı, ne kadar? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu?

Bayram ikramiyeleri ve emekli maaşlarının ne zaman yatacağı belli oldu. Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren emekli maaşı ve bayram ikramiyelerinin ödenmesi kararı bakanlık hesabından yapılan duyuruyla açıklandı. Peki, Emekli maaşı bayram ikramiyesi zammı var mı, ne kadar? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu?

EMEKLİ MAAŞI BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMMI VAR MI, NE KADAR?

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre,

4 (a) (SSK) bendi kapsamında aylık alanlardan;

ödeme günü her ayın 17 ve 18'i olanların aylıkları ve bayram ikramiyeleri 17 Haziran'da, ödeme günü ayın 19 ve 20'si olanların aylık ve bayram ikramiyeleri 18 Haziran'da, ödeme günü ayın 21 ve 22'si olanların aylık ve bayram ikramiyeleri 19 Haziran'da, ödeme günü 23 ve 24'ü olanların aylık ve bayram ikramiyeleri 20 Haziran'da, ödeme günü ayın 25 ve 26'sı olanların aylık ve bayram ikramiyeleri ise 21 Haziran'da ödenecek.

14,4 milyon emekliye toplam 25,7 milyar lira bayram ikramiyesi ödenecek.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

Emekli bayram ikramiyesi zammı, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş tarafından açıklanmıştı.

Buna göre; Emekliye bayram ikramiyesi 1100 liradan 2 bin liraya yükseltildi. Ramazan Bayramı'nda hesaplara yatırılan 2 bin lira, Kurban Bayramı'nda da emekli vatandaşlara yatırılacak.