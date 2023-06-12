Ramazan Bayramı ile beraber İslam dinindeki en önemli iki bayramdan biri olan Kurban Bayramına kısa süre kalmasıyla beraber emeklilerin gündeminde ikramiyeler yer aldı. Arama motorlarında ise Emekli maaşı bayram ikramiyesi ne kadar, ne zaman yatacak 2023, son dakika! Emekli maaşı bayram ikramiyesi ne zaman yatıyor? sorularına yanıt aranıyor.

Bayrama az bir süre kala emekli maaşı bayram ikramiyesi ne kadar, ne zaman yatacak 2023, son dakika! Emekli maaşı bayram ikramiyesi ne zaman yatıyor? sorularına yanıt aranıyor. İşte detaylar…

EMEKLİ MAAŞI BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR, NE ZAMAN YATACAK 2023?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde emekli maaşları ve emekli bayram ikramiyeleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.Bu yıl emeklilere verilecek olan ikramiye tutarı güncellendi. Erdoğan şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bir güzel haberimiz de emeklilerimize olacak, emeklilerimizin maaşları ve bayram ikramiyelerini kurban bayramı öncesinde ödeyeceğiz."

EMEKLİ MAAŞI BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATIYOR?

Kabineden gelen açıklamalara göre İkramiyelerin bayramdan 1 hafta önce hesaplara yatırılması bekleniyor. Öte yandan bu bayramda EYT'liler de ikramiye alacak.

Kurban Bayramı 1. 2. 3. 4. Günleri:

Kurban Bayramı 1. günü ne zaman : 28 Haziran 2023 Çarşamba

Kurban Bayramı 2. günü ne zaman : 29 Haziran 2023 Perşembe

Kurban Bayramı 3. günü ne zaman : 30 Haziran 2023 Cuma

Kurban Bayramı 4. günü ne zaman : 1 Temmuz 2023 Cumartesi