2023 Ocak emekli zammı hesaplama işlemleri SSK ve BağKur emekli maaşı tablosunda başladı. 4 aylık enflasyon zammı ile değerlendirilen rakamlarda 5. Oran için geri sayım başladı. Yılsonuna yaklaşılırken araştırmalar hız kazandı. Peki, Emekli maaşı 2023 zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağkur emekli maaşı hesaplama tablosu ile en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

2023 Yılına girmemize kısa bir süre kala yeni maaşlar da gündeme geldi. Emekli maaşı yeni yılda ne kadar olacak merak konusu oldu. Emekli zammı ne kadar olacak sorusu günden güne araştırılıyor. Peki, Emekli maaşı 2023 zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağkur emekli maaşı hesaplama tablosu ile en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak? İşte detaylar haberimizde...

EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

4 aylık enflasyon farkı neticesinde SSK, Bağ-Kur emeklisinin alacağı zam oranı 10,45 olarak hesaplandı. Bu rakama Kasım-Aralık enflasyon verilerinin eklenmesi ile emeklinin alacağı zam oranı kesin olarak netleşmiş olacak

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Vergi Uzmanı Muhammet Bayram konu hakkında açıklamalarda bulundu. Bayram "Memur ve emekliler için artışlar enflasyon farkı kadar olacak yılın ikinci alt ayın enflasyon farkı kadar. Merkez Bankası'nın beklentisi her ne kadar yüzde 60'tan 65'e yükseltilse de beklenti anketlerine göre yüzde 75'lik bir enflasyon bizi bekliyor. Yani yüzde 42.35 ilk 6 ayda alındığına göre yüzde 30 ile yüzde 35'lik bir enflasyon farkı memur ve emeklilerimize verilecektir.

En düşük emekli maaşı 3 bin 500 TL seviyesindedir. Hatta bununla ilgili bu tutarın asgari ücret seviyesinde olması sendikalarca talep ediliyor. Ancak en düşük emekli maaşı 3 bin 500 TL üzerinde yüzde 30'luk artış olursa 4 bin 550 TL, yüzde 35'lik artış olursa 4 bin 725 TL, yüzde 40'lık artış olursa 4 bin 900 TL olacaktır." dedi.