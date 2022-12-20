Emekli maaşı 2023 zam oranı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Milyonlarca emeklinin net maaş tablosu belli oldu. Yüzde 14.05 zam hesabına göre 3.800, 4.200, 4.500 lira alan emeklilerin ne kadar kazanacağı ortaya çıktı.TÜİK tarafından açıklanan aralık ayı enflasyon verileri ile emekli maaş zammında 5 aylık oran netlik kazandı. Peki, 2023 Emekli maaşı zam oranı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Refah payı artışı olacak mı? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren Emekli maaşızam oranlıları belli oldu.TÜİK tarafından açıklanan aralık ayı enflasyon verileri ile emekli maaş zammında 5 aylık oran netlik kazandı. 2023 yılının ilk ayı olan Ocak ayında 6 aylık oran ile emeklilerin alacağı zam oranı kesinleşecek. Peki, 2023 Emekli maaşı zam oranı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Refah payı artışı olacak mı? Detaylar haberimizde...

2023 EMEKLİ MAAŞI ZAM ORANI NE KADAR OLACAK?

2023 Ocak emekli maaş zammı konusunda 5 aylık enflasyon verisine göre alınacak olan zam oranı 14,04 bu rakama Aralık ayı enflasyon rakamı eklenecek. Aralık ayı enflasyon verisinin aylık bazda yüzde 3 artması halinde ilave bir zam yapılmaz ise SSK ve Bağ-Kur emeklisi % 17,04 zam almış olacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Emekliye 2022 yılının ilk 6 ayı için % 25,5 zam yapılırken Temmuz ayı içerisinde % 42,35 zam yapılmıştı. En düşük emekli maaşı önce 2.500 liraya sonra ise 3 bin 500 liraya yükseltilmişti. Bu yıl emekli maaşına yüzde 17,04 zam yapılması halinde en düşük emekli maaşı 4.095 TL'ye yükselecek. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları ise enflasyon olasılıklarına göre şöyle artacak:

Yıllık enflasyon Maaş artışı

Yüzde 65,2 Yüzde 17,13

Yüzde 70,5 Yüzde 20,87

Yüzde 73,7 Yüzde 23,17

Yüzde 78,6 Yüzde 26,62

REFAH PAYI ARTIŞI OLACAK MI?

Enflasyonda özellikle son bir yılda yaşanan yüksek artış dolayısıyla ücretlilerin alım gücü azaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla enflasyonun maaşlarda yarattığı tahribatı gidermek amacıyla refah zammı yapılması için çalışma yürütüldüğü bir süre önce kulislere yansıdı.