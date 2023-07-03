Emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak? Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? 2023 emekli maaş zammı ne kadar? merak ediliyor. Kabine bayram dönüşü ilk toplantısını bugün gerçekleştirecek. Emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak? Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? 2023 emekli maaş zammı ne kadar? gündeme geliyor. Peki, Emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak? Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? 2023 emekli maaş zammı ne kadar?

Emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak? Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? 2023 emekli maaş zammı ne kadar? gündeme geliyor. Milyonlar gözünü bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bir araya gelecek Kabine Toplantısı'na çevirdi. Emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak? Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? 2023 emekli maaş zammı ne kadar? merak ediliyor. Emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak? Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? 2023 emekli maaş zammı ne kadar? Detaylar haberimizdedir…

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milyonlar gözünü bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bir araya gelecek Kabine Toplantısı'na çevirdi. Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranının yanı sıra konut kiralarındaki artışın yüzde 25 ile sınırlanması, gençlerin ilk bilgisayar ve telefon alımında vergi muafiyetinden yararlanması gibi maddelerin olduğu torba yasa teklifi Kabine'de ele alınacak.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Kabine'nin en önemli gündem maddeleri arasında memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranları yer alıyor. En düşük memur maaşının net 22 bin liraya yükseltilmesine dair düzenlemede son aşamaya gelindi. Diğer memurların görev, unvan ve derecelerine göre kademeli maaş zammı alabilmesine dönük hazırlıklar da Kabine'de görüşülecek.

En düşük emekli aylığının 7 bin 500 liraya yükseltilmesinin ardından yüksek prim ödeyen emeklilerin mağduriyetlerinin önüne geçilmesine dönük atılacak adımlar da Kabine'nin kapsamlı değerlendirme yapacağı konu olacak.

2023 EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR?

Torba yasa teklifi de Kabine Toplantısı'nda masaya yatırılacak. Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın koordinasyonunda toplantı gerçekleştiren hükümetin ekonomi kurmayları, torba yasa teklifinin taslağını neredeyse tamamladı.

Meclis'te gündeme gelecek torba yasa teklifinde, emeklilerin durumuyla ilgili düzenlemeler, kira artışının yüzde 25 ile sınırlanması ve gençlerin ilk bilgisayar ve telefon alımında vergi muafiyetinden yararlanmaları konuları bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından kameralar karşısına geçerek alınan kararları duyuracak.