Emekli maaş zammının açıklanacağı tarih araştırılan konular arasında yer alıyor. En düşük emekli maaşı ne zaman açıklanacak merak konusu oldu. Peki, Emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak? Emekli zammı açıklandı mı? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar...

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli maaş zammı hakkında açıklamalarda bulundu. Emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak merak konusu oldu. Vatandaşlar tarafından en düşük emekli maaşının açıklanacağı tarih araştırılıyor. Peki, Emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak? Emekli zammı açıklandı mı? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Detaylar haberimizde...

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TBMM'ye gelen torba yasa teklifinde emekli maaşlarına zam konusu yer almamış ve gelişme tartışmalara neden olmuştu. Bugün AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bakanlara talimat verdim, emekli maaş zamlarıyla ilgili çalışma başlıyor" ifadelerini kullandı.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:"Memur maaş düzenlemesini Meclisimizin takdirine sunduk. En düşük memur maaşını 22 bin 17 liraya yükseltiyoruz. Tüm kamu görevlilerinin yıllık ücretlerinde ilave olarak seyyanen 8 bin 77 liralık artış yapıyoruz. Tarihin en yüksek zamlarından olan bu düzenlemenin tüm memurlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.