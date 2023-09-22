ABD ziyaretinde Türkevi'nde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli maaşlarındaki zamla ilgili konuşmasının ardından emekli maaş zammı ne kadar ve SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zammı belli oldu mu, 2023 emekliye ek zam var mı soruları gündeme geliyor. Peki, Emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zammı belli oldu mu, 2023 emekliye ek zam var mı?

Emekli maaş zammı ne kadar olacak ve SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zammı belli oldu mu merak ediliyor. Vatandaşlar, 2023 emekliye ek zam var mı sorusuna yanıt arıyor. Emekli maaşlarıyla ilgili gazetecilerin sorduğu soruya yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli maaş zammı hakkında bilgi verdi. Emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zammı belli oldu mu, 2023 emekliye ek zam var mı? Detaylar haberimizdedir…

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ocak ayında memur ve memur emeklisi maaşlarına yapılacak artışın yüzde 50'ye yaklaşacağını söyledi. Bakan Işıkhan, "En düşük devlet memuru maaşı 22 bin 17 liradan yaklaşık olarak 33 bin lira seviyelerine çıkacaktır." ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve memur emeklilerinin ocak ayından itibaren alacağı maaşlarla ilgili konuştu. Ankara'da gazetecilere açıklama yapan Bakan Işıkhan, çalışmaların devam ettiğini belirtti. Bakan Işıkhan, "Memur ve memur emeklilerimiz için enflasyon hedeflemelerine göre Ocak 2024'te yapılacak artış yaklaşık yüzde 50'ye yaklaşacaktır. En düşük devlet memuru maaşı 22 bin 17 liradan yaklaşık olarak 33 bin lira seviyelerine çıkacaktır." ifadelerini kullandı.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞ ZAMMI BELLİ OLDU MU?

Emekli aylığında yapılacak seyyanen artışın yanı sıra 2024'ün Ocak ayında maaşlara bir zam daha yapılacak. 6 aylık enflasyon verisinin belirlenmesiyle maaşlar yeniden hesaplanacak. Merkez Bankası'nın hazırladığı 2023 yılı Ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 59,46 olmuştu. Bir önceki 6 aylık enflasyon ise yüzde 19,77 şeklinde hesaplanmıştı.

Eğer bu tahminler gerçek olursa emeklilere Ocak ayında yüzde 39,69 zam yapılacak. En düşük emekli aylığı 11 bin 500'e yükseltilirse, enflasyon artışıyla birlikte en düşük ücret 16 bin 64 lira olacak.

2023 EMEKLİYE EK ZAM VAR MI?

Bu yıl emekli maaşlarına ek zam yapılacağı konusunda resmi bir açıklama gelmedi. Ancak, 29 Ekim'de emeklilere 5 bin TL ikramiye verilip verilmeyeceği merak konusu olurken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan açıklama geldi. AK Partili Dağ, "İlgili bakanlıklar bu konuda hem emeklilerimizin bize gelen taleplerini karşılamak noktasında hem de bütçe dengesi pozisyonundaki hususu masaya yatırmak suretiyle en doğru kararı vermek için çalışmalarını hızla yapıyorlar. İnşallah bu konudaki çalışmalar nihayete erdiğinde bunu kamuoyuyla paylaşacaklardır" dedi.