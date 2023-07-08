Emekli maaş zammı belli oldu mu, ne kadar oldu? Memur, işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı netleşti. Ocak ayında refah payı ile yapılacak zam oranı belirlendi. Peki, Emekli maaş zammı ne kadar? Emekli maaş zammı belli oldu mu, ne kadar oldu? 4A emekli maaşı 2023 ne kadar?

Emeklilere yapılacak zam oranı merak ediliyor ver bu nedenle Emekli maaş zammı ne kadar? Sorusu gündemdeki yerini koruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Yapılabilecek iyileştirmeler hususunda bakanlarımıza gerekli talimatı verdim. İnşallah önümüzdeki haftalarda gerekli açıklamayı yapacağız'' demişti. Peki, Emekli maaş zammı ne kadar? Emekli maaş zammı belli oldu mu, ne kadar oldu? 4A emekli maaşı 2023 ne kadar? İşte Emekli maaş zammı hakkında merak edilen tüm detaylar!

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR?

Memur, işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı netleşti. Maaşlara yapılacak zam oranı yüzde 19.77'den yüzde 25'e çıkarıldı. Torba yasa teklifine eklenen madde komisyonda kabul edildi. EYT'liler bu orandan yararlanamayacak.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLDU?

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen memur maaşında zam artışı ilgili vergi düzenlemelerini kapsayan kanun teklifine önerge ile yeni bir madde ihdas edildi. Maddeye göre, işçi, memur ve BAĞ-KUR emeklilerinin zam oranı yüzde 25'e çıkarıldı.

OCAK AYINDA EMEKLİ MAAŞINA NE KADAR ZAM YAPILMIŞTI?

Ocak ayında refah payı ile yüzde 30 oranında zam alan emeklilerin en düşük maaşı 7 bin 500 TL'ye yükselmişti. Refah payı ile birlikte emekli maaş zammı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenecek.

Yüzde 25'lik zam oranından 2023 yılı Ocak ayından önce ve 2023 yılı Ocak ayında emekli aylığı bağlanmış kişiler faydalanabilecek. Buna göre, EYT'den faydalanan vatandaşların da bu kapsama alınması için ayrı bir önerge verileceği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 milyon emekliyi ilgilendiren bir haber vermişti. Emeklilerin beklentilerini göz ardı etmediklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yapılabilecek iyileştirmeler hususunda bakanlarımıza gerekli talimatı verdim. İnşallah önümüzdeki haftalarda gerekli açıklamayı yapacağız.'' demişti.