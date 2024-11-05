EMEKLİ MAAŞ ZAMMI: Emekli maaş zammı enflasyon farkına göre ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Ocak ay zam tahminleri!

2025 yılı Ocak ayında emeklilere yapılacak maaş zammı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak enflasyon oranlarına göre belirlenecek. Emekli maaş zam oranı hesaplanırken, yılın ikinci yarısındaki altı aylık enflasyon verileri dikkate alınacak. Şu ana kadar açıklanan aylık enflasyon oranları üzerinden yapılan hesaplamalar, zam oranı için ipuçları sunuyor ancak kesin rakam, Kasım ve Aralık ayı enflasyon verilerinin de eklenmesiyle netleşecek. Peki, Emekli maaş zammı enflasyon farkına göre ne kadar olacak? Ocak ay zam tahminleri!

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI ENFLASYON FARKINA GÖRE NE KADAR OLACAK?

Ocak 2025'te emekli maaşlarına yapılacak zam oranı için dört aylık kümülatif enflasyon farkı hesaplanmaya devam ediyor. Eylül ayı itibarıyla SGK ve BAĞ-KUR emeklileri için %8,90'lık bir artış birikti. Bu oran, Temmuz'da %3,23, Ağustos'ta %2,47 ve Eylül'de %2,97 oranındaki aylık enflasyon oranlarının kümülatif toplamından oluşuyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Ekim ayı sonu itibarıyla dört aylık enflasyon oranı %12,06 olarak kaydedildi. Kasım ve Aralık aylarındaki enflasyon oranlarının her ay %2 civarında gerçekleşmesi halinde, zam oranının %15,8'e ulaşabileceği öngörülüyor. Eğer kalan iki ayda %3 civarında bir artış gerçekleşirse, emekli maaş zammı %17,8 seviyesine çıkabilir.

Ayrıca en düşük emekli maaşı için de bir düzenleme bekleniyor. Hâlihazırda 12.500 TL olan taban emekli maaşının Ocak ayında 15.000 TL'ye yükseltilmesi öngörülüyor. Bu artışla, emeklilerin yaşam maliyetlerini karşılamalarına bir nebze daha destek sağlanması amaçlanıyor. Enflasyon oranları netleştiğinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılacak resmi açıklamalarla zam oranları kesinleşecek.