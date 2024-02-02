Emekli maaş zamları Resmi Gazete'de yayınlandı mı? Emekli zammı ne zaman yatacak?

Emekli ek zammı Resmi Gazete'de yayınlandı mı merak konusu oldu. Vatandaşlar emekli zammının yatacağı tarihi araştırıyor. Peki, Emekliye ek zam resmi gazetede yayınlandı mı? Emekli zammı ne zaman yatacak? Detaylar haberimizde...

EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN YATACAK?

Emekli zammıyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Işıkhan, "SSK ve BAĞ-KUR emeklilerimizin emekli aylıklarındaki artışı ocak ayı itibarıyla yüzde 49,25'e yükseltiyoruz. Böylece tüm emeklilerimizin aynı oranda artış almasını sağlamış olduk. Hiç bir ayrım yapmaksızın tüm emeklilerimize Ocak 2024 itibariyle ilk 6 ay için emekli maaşlarında aynı oranda artış sağlıyoruz. Tüm emeklilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Ocak ve Temmuz aylarında emeklilerimizin aylıkları artmakta temmuz ayında da memurlar için toplu sözleşmenin, SSK ve BAĞ-KUR içinde de mevzuat çerçevesinde emekli aylıkları artacak. Teklifimiz Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra oluşan aylık farkları 1 haftada ödenecek." dedi.

EMEKLİ MAAŞ ZAMLARI RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI MI?

Teklif yasalaştıktan sonra yürürlüğe girecek ancak Resmi Gazete'de henüz yayınlanmadı.