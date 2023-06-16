Emekli maaş ve ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Emekli maaş ve ikramiyeleri ödeme tarihi belli oldu mu? Emekli maaş ve ikramiyeleri tarihi!

Emekli maaş ve ikramiyeleri ne zaman yatacak? Merak eden vatandaşlar, internet üzerinde konuya ilişkin olarak araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Emekli maaş ve ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Emekli maaş ve ikramiyeleri ödeme tarihi belli oldu mu? İşte Emekli maaş ve ikramiyeleri tarihi!

Kurban Bayramı öncesi emeklilerin beklediği haber geldi. Emekli maaş ve ikramiyeleri ne zaman ödeneceği konusu böylece netlik kazandı ve Emekli maaş ve ikramiyeleri ne zaman yatacak? Gibi merak edilen sorular da yanıt buldu. Peki, Emekli maaş ve ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Emekli maaş ve ikramiyeleri ödeme tarihi belli oldu mu? İşte Emekli maaş ve ikramiyeleri ödeme tarihi hakkında merak edilen tüm detaylar...

EMEKLİ MAAŞ VE İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli aylıkları ve bayram ikramiyelerinin 17-23 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını duyurdu. 14,4 milyon emekliye toplamda 25,7 milyar lira ikramiye ödenecek.

SSK KAPSAMINDAKİLERİN MAAŞ VE İKRAMİYE GÜNLERİ

Ödeme günü 17-18 olanlar 17 Haziran'da,

Ödeme günü 19-20 olanlar 18 Haziran'da

Ödeme günü 21-22 olanlar 19 Haziran'da,

Ödeme 23-24 olanlar 20 Haziran'da,

Ödeme günü 25-26 olanlar 21 Haziran'da aylık ve ikramiyelerini alacak.

BAĞKUR İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

BAĞKUR kapsamındakilerin haziran dönemi aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyeleri 22 Haziran'da ödenecek. Emekli Sandığı kapsamında olanlara ise maaş ve ikramiye ödemeleri 23 Haziran'da yapılacak.