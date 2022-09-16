Son zamanlarda gündemde yer alan emekli maaş promosyonları emeklilerin merak konusu haline geldi. Bankaların emekli maaş promosyon ücretleri merak edilip araştırılıyor. Emekli maaş promosyonu ne kadar oldu? Emekli maaş promosyonları kaç TL? 2022 Emekli maaş promosyonlar!

Bankaların emeklilere verdiği emekli maaş promosyonları araştırılıyor. Son zamanlarda emeklilerin gündeminde yer alan konu ile ilgili merak edilenler var. Bankadan bankaya değişiklik gösteren emekli maaş promosyonlarının kaç TL olduğu araştırılmakta. Peki, . Emekli maaş promosyonu ne kadar oldu? Emekli maaş promosyonları kaç TL? 2022 Emekli maaş promosyonlar!

EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU NE KADAR OLDU?

Emekli maaşına yapılan zammın ardından emekli maaş promosyonları da arttı. Emeklilere promosyon fırsatı veren İş Bankası, emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan emeklilere 7.500 TL'ye kadar promosyon veriyor. Başvurular ise 31 Ekim'e kadar devam ediyor. Bankadan bankaya emekli maaş promosyonu fiyatı değişiyor. E- devlet üzerinden 4/A, 4/B ve 4/C statüsünde emekli olan vatandaşlar banka değişikliği yaparak promosyon alma hakkına sahip oluyor.

• QNB Finansbank

Aylık 1.499 TL altında maaş alan emeklilere 4.650 TL,

Aylık 1.500 TL ile 2.499 TLarasında maaş alanlara 5.800 TL,

Aylık 2.500 TL üzeri maaş alanlara ise 7.500 TL promosyon ödeniyor.

• TEB

Maaşı 1.500 TL olanlara 3.800 TL,

1.500- 2.000 arası maaş alanlara 4.575 TL,

2.500 TL üzeri maaş alanlara 5.500 TL promosyon ödeniyor.

• GARANTİ

1.500 TL maaş alanlara 4.850 TL,

1.500-2.500 TL arasında maaş alanlara 6.000 TL,

2.500 TL ve üstünde maaş alanlara 7.250 TL promosyon ödemesi yapacaktır.

• ZİRAAT

1.500 TL altında maaş alanlara 500 TL,

1.500-2.500 TL arasında maaş alanlara 625 TL,

2.500 TL üzerinde maaş alanlara 750 TL promosyon veriyor.

• HALK BANKASI

1.500 TL altında maaş alanlara 500 TL,

1.500-2.500 TL arasında maaş alanlara 625 TL,

2.500 TL üzerinde maaş alanlara ise 750 TL promosyon ödemesi yapılıyor.