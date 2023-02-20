Şubat ayı Emekli maaşları erken ödenip ödenmeyeceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bağ-kur ve SSK emeklisi vatandaşlar Şubat 2023 maaşını ayın kaçında alacak öğrenmek istiyor. Peki, Emekli maaşları ne zaman ödenecek? Emekli maaşları ödendi mi?Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremler tüm Türkiye'de büyük hüzne sebep oldu. Felaketin ardından Memur maaşlarının öne çekldiğpi duyurusu yapılmıştı. Emekli maaşlarının erkene ödenip ödenmeyeceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Emekli maaş ödemeleri ne zaman yapılacak? SSK Emekli maaşları ne kadar? Emekli Bayram ikramiyesi ne kadar oldu? Detaylar harbimizde...

EMEKLİ MAAŞ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamaya göreŞubat ayı Emekli maaşlarının yatacağı tarih belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklama şu şekilde: "Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ödenen gelir ve aylıkların normal ödeme döneminin SSK aylıkları için 17-26 Şubat, Bağ-Kur aylıkları için 25-28 Şubat 2023 tarihleri arasında olduğu belirtilerek, "Yaşanan deprem felaketi sebebiyle şubat ödeme dönemi için olmak üzere; 4/A (SSK) sigortalıları için 17-26 Şubat 2023 tarihleri arasında ödenecek gelir ve aylıklar -15-27 Şubat 2023, 4/B (Bağ-Kur) sigortalıları için 25-28 Şubat 2023 tarihleri arası ödenecek gelir ve aylıklar 23 ve 28 Şubat 2023 tarihleri arasında ödenecektir." İfadeleri kullanıldı. Buna göre Emekli maaşları23- 28Şubat tarihlerinde hah sahiplerinin hesaplarına yatılacak.

SSK EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR?

En düşük emekli aylığı da 3 bin 500 TL'den 5 bin 500 TL'ye çıkarıldı. En düşük emekli aylığı 2021 yılında 1500 TL idi. Geçen yıl ocak ayında 2 bin 500 TL'ye, Temmuz ayında ise 3 bin 500 TL'ye çıkartıldı. SSK (2000 Öncesi) 2022 Temmuz ayında 4.687 TL alırken 2023 Ocak ayından itibaren 6.000 TL emekli maaşı alacak

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

Emekli bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı, 2023 Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde merak konusu. Bayram ikramiyelerinde herhangi bir değişiklik olmazsa eğer en son yapılan zam miktarına göre yani 1.100 TL olarak hak sahiplerinin hesaplara yatırılacak.