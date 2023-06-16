SSK emekli bayram ikramiyesi ne kadar? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek 2023? Emekli maaş zammı olacak mı, ne kadar?

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EMEKLİ MAAŞ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK 2023?

Kurban Bayramı öncesi emeklilerin beklediği haber geldi. Maaş ve ikramiyeler 17-23 Haziran'da ödenecek. BAĞKUR kapsamındakilerin haziran dönemi aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyeleri 22 Haziran'da ödenecek. Emekli Sandığı kapsamında olanlara ise maaş ve ikramiye ödemeleri 23 Haziran'da yapılacak.

SSK KAPSAMINDAKİLERİN MAAŞ VE İKRAMİYE GÜNLERİ

Ödeme günü 17-18 olanlar 17 Haziran'da,

Ödeme günü 19-20 olanlar 18 Haziran'da

Ödeme günü 21-22 olanlar 19 Haziran'da,

Ödeme 23-24 olanlar 20 Haziran'da,

Ödeme günü 25-26 olanlar 21 Haziran'da aylıklarını alacak.

EMEKLİ MAAŞ İKRAMİYESİ NE KADAR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli aylıkları ve bayram ikramiyelerinin 17-23 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını duyurdu.