Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emeklilerin aylık ödeme tarihlerinin değişip, değişmediğine dair yaptığı açıklamalar ile birlikte bir süredir araştırma konusu olan Emekli maaşları ne zaman, ayın kaçında yatacak? Sorusunu yanıtladı. Peki, Emekli maaşları ne zaman, ayın kaçında yatacak? Yeni maaş günleri ne zaman?

EMEKLİ MAAŞ GÜNLERİ: Emekli maaşları ne zaman, ayın kaçında yatacak? Yeni maaş günleri ne zaman?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen müjdeye göre, Cumhuriyet'in 100. Yılı nedeniyle binlerce emeklinin hesabına bir defaya mahsus olmak üzere 5000 TL ikramiye yatırılacak. Bunun yanı sıra gündeme gelen haberler kapsamında birçok emekli tarafından internet üzerinde Yeni maaş günleri ne zaman? Sorusu da araştırılmakta. Peki, Emekli maaşları ne zaman, ayın kaçında yatacak? Yeni maaş günleri ne zaman?

EMEKLİ MAAŞ GÜNLERİ NE ZAMAN?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emeklilerin aylık ödeme tarihlerinin değişip, değişmediğine dair açıklamalarda bulundu. Emekli maaş günlerinin değişmediğini belirtmekte olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı şu açıklamalarda bulundu;

"Sosyal Güvenlik Kurumumuzdan emekli aylığı almakta olan vatandaşlarımız daha önceki aylarda olduğu gibi yine aynı günlerde aylıklarını almaya devam edecektir. Bu itibarla haber başlığında yer alan maaş günlerinin değiştiği ifadesi gerçeği yansıtmamaktadır."

Buna göre emekli maaşları ödeme günlerinde herhangi bir değişiklik uygulanmayacaktır.