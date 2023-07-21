Milyonlarca emeklinin beklediği maaş farkı ne zaman yatacak merak ediliyor. Emekli maaş farkları ne zaman yatacak Temmuz 2023? Memura seyyanen zamlar yattı mı, ne zaman yatacak? sorularına yanıt aranıyor. Peki, Emekli maaş farkları ne zaman yatacak Temmuz 2023? Memura seyyanen zamlar yattı mı, ne zaman yatacak?

Emekli maaş farkları ne zaman yatacak Temmuz 2023 ve memura seyyanen zamlar yattı mı, ne zaman yatacak merak ediliyor. Milyonlarca memurun ve emeklinin beklediği zam oranları belli olurken emekli maaş farkları ne zaman yatacağı gündeme geliyor. Emekli maaş farkları ne zaman yatacak Temmuz 2023? Memura seyyanen zamlar yattı mı, ne zaman yatacak? sorularına yanıt aranıyor. Emekli maaş farkları ne zaman yatacak Temmuz 2023? Memura seyyanen zamlar yattı mı, ne zaman yatacak? Detaylar haberimizdedir…

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK TEMMUZ 2023?

En düşük memur maaşının 22 bin 17 liraya çıkarılmasını, emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapılmasına yönelik düzenlemeleri içeren ve bazı vergi artışlarını öngören "6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi"nin ilk 7 maddesi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Bununla birlikte bir defaya mahsus olmak üzere uygulanacak olan ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2 eşit taksitte ödenecek.

Emekli Sandığı emeklileri, yılın 6 ayı için enflasyon farkı ile birlikte toplamda yüzde 25 zam alacak. Düzenleme temmuz ayından itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

MEMURA SEYYANEN ZAMLAR YATTI MI?

Memur emeklileri maaşlarını her ayın 1'i ile 5'i arasında almaktadır. Temmuz maaşları ise Kurban Bayramı öncesinde ödenmiştir. Bununla birlikte, emekli memurlar zam olmadan maaşlarını almışlardı. Şimdi yüzde 25 artıştan kaynaklı farklar da memur emeklilerine ödenecektir. Bu ödemelerinden de 24- 28 Temmuz haftası içinde yapılması ön görülüyor.