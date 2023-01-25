Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? 14 günlük maaş farkı hesaplara yattı mı?

Memur emeklilerinin yapılan yüzde 30'luk zam oranının ardından, zamlı maaş farklarının ne zaman hesaplara yatırılacağı bir süredir merak ediliyordu. Son yapılan yüzde 30luk maaş artışıyla kamuda çalışan en düşük memur maaşı 11 bin 848 TL, en düşük memur emekli aylığı ise 7 bin 901 TL oldu. Gözler 14 günlük maaş farkının yatılacağı güne çevrildi. Peki, Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? SSK ve BAĞ-KUR Emeklilerinin maaşı ne zaman yatacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Memur emeklilerinin yapılan yüzde 30'luk zam oranının ardından, zamlı maaş farklarının ne zaman hesaplara yatırılacağı merakla bekleniyordu. Beklenen açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından geldi. Peki, Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? SSK ve BAĞ-KUR Emeklilerinin maaşı ne zaman yatacak? Detaylar haberimizde...

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklama sonrasında, zamlı maaş farklarının yatacağı tarih belli oldu. Buna göre; 15 Ocak'ta toplu sözleşme ve enflasyon farkından kaynaklanan yüzde 16,48 oranında zamlı maaş alan memur emeklileri, ek zam farklarını 27 Ocak 2023 Cuma günü alacak.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNİN MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre SSK ve Bağ -kur Emeklileri 14 günlük maaş farklarını 27 ocak Cuma günü alacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) (SSK), 4/1-(b) (BAĞ-KUR) ve 4/1-(c) (Emekli Sandığı) kapsamında aylık almakta olan 59.115 kişiye ödeme yapılacak olup toplam ödeme tutarı 562,6 Milyon TL'dir.

9.541,05 TL ile 17.347,36 TL arasında değişen 2022 yılı ek ödeme tutarları hak sahiplerinin banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 27 Ocak 2023 Cuma günü ödenmeye başlanacaktır. "ifadelerine yer verildi.