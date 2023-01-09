Memur ve emekli maaşlarına uygulanacak olan zam oranı 2023 yılında yüzde 30 oranında belirlendi. Zam oranı açıklaması ardından maaş farklarının hesaplara yatacağı tarih vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Emekli maaş farkı ne zaman yatacak? Memur maaş farkı ne zaman yatacak? En düşük Emekli maaşı ne kadar oldu? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

İslam Memiş'ten bomba iddia! "Emekli ve memura yüzde 15 ek zam geliyor" deyip tarih bile verdi

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Aralık 2022 dönemi enflasyon verilerini açıklamasıyla, memur ve emeklilerin maaşlarına yansıtılacak enflasyon farkı belli oldu. Memur ve memur emeklileri ocakta yüzde 7,84 enflasyon farkı, yüzde 8 de toplu sözleşme zammı alacak. Peki, emekli maaş farkı ne zaman yatacak? Memur maaş farkı ne zaman yatacak? En düşük Emekli maaşı ne kadar oldu? Detaylar haberimizde...

EMEKLİ MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alanların 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları 27 Ocak'ta ödenecek. SGK emeklisi 17-26 Ocak'ta, Bağkur emeklisi de 25-28 Ocak'ta zamlı maaşlarını alması bekleniyor.

MEMEUR MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Memur, sözleşmeli ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak 2023 tarihinden itibaren hak sahiplerinin hesaplarına yatmaya başlayacak.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ARTIŞI NER KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında kameralar karşısına geçti.

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçtiğimiz yıl memur maaşlarında yüzde 87'lik artışa gitmiş, temmuz ayında yüzde 42 zam yapmıştık. Memurlar ve memur emeklilerinin yüzde 16, SSK ve Bağkur emeklilerinin yüzde 15,4 maaş artışı gerekiyordu. Memurlarımızın ve emeklilerimizin durumunu bildiğimiz için razı olamadık. Bütçe imkanlarını zorlayarak memur ve emekli maaşlarında yüzde 25'lik artışa gitmeyi kararlaştırmıştık. Dün ve bugün çalışmalar sonucunda memur ve emekli maaş artış oranını yüzde 30'a çıkarabileceğimiz imkanlar sağladık" ifadelerini kullandı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Sözlerini sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ayrıca en düşük emekli maaşını 3 bin 500 liradan, 5 bin 500 liraya çıkarıyoruz. Bunu yılın ilk 6 ayı için olduğunu hatırlatmak istiyorum" dedi.