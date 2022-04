Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği tarihleri açıkladı. Merak edilen konulardan birisi de emekli ikramiyelerine zam gelecek mi oldu. Peki, Emekli ikramiyesine zam gelecek mi 2022? Emeklilerin bayram ikramiyelerine zam yapılacak mı? 1100 TL mi olacak, zamlı mı olacak? Ayrıntılar yazımızda...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİNE ZAM GELECEK Mİ 2022?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği tarihleri açıkladı. Emeklilerin bayram ikramiyeleri zam yapılmadan 28 veya 29 Nisan tarihlerinde yatırılacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamasında "Bayram ikramiyelerine zam şu an için gündemimizde yok. Emekliye bayram ikramiyesi bin 100 lira olarak 28 veya 29 Nisan'da ödenecek. İki bayramda bunun maliyeti 25 milyar lira. Her zaman değerlendirilebilir ama ben şu an mevcut durumu söylüyorum."

EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK 2022?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, canlı yayında NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'in gündeme ilişkin sorularını yanıtlıyor. Emekli ikramiyeleri, asgari ücret, 3600 ek gösterge gibi konular hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Emekli ikramiyelerine zammın gündemde olmadığını belirten Bilgin, ikramiyelerin 28 veya 29 Nisan tarihinde hesaplara yatırılacağını söyledi.

Bakan Bilgin'in açıklamaları şöyle:

"Geçtiğimiz hafta lansmanını yaptığımız üretim sürecine katılım programımızın adını istihdama verdiğimiz önemden yola çıkarak o şekilde belirledik. Gaziantep'te başlattık ve sanayi illerini seçerek ilerleyeceğiz. Amacımız işsiz sayısını azaltmak. Türkiye büyümesini gerçekleştiren bir ülke. Ekonomide dalgalanma var ama yolumuza devam ediyoruz. Bu bir kurs, eğitim v.s. değil doğrudan istihdam yaratan bir proje. Burada bazı şartlar var merak edenler İŞKUR'un sitesinden takip edebilir. Bu proje bir yıl istihdam garantisini kapsayan bir proje. İşveren elemanını kendi yetiştirecek, biz destekleyeceğiz. İşbaşı eğitim programında istihdam garantisi şart olacak. Burada bir kaynak sorunu yok. Önemli olan sanayinin talep ettiği istihdamı yaratmak.

