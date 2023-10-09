EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATAR? Emekliye 5000 TL ne zaman yatacak?

Beştepe'de gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Toplantı yaklaşık 4 saat sürdü ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından önemli açıklamalarda bulunuyor. Peki, Emekli ikramiyesi ne zaman yatar? Emekliye 5000 TL ne zaman yatacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında açıklıyor. İşte detaylar…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uzun süren Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar yapıyor.Peki, Emekli ikramiyesi ne zaman yatar? Emekliye 5000 TL ne zaman yatacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında açıklıyor. İşte detaylar…

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında açıklamalarda bulundu. İşteo açıklama: "Emeklilerimizin çektiği sıkıntıları biliyorum. Kabine toplantımızda yaptığımız değerlendirmelerin ardından emeklilerimizi rahatlatacak yeni karar aldık. Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin Türk Lirası ödemeyi yapmayı kararlaştırdık. Emekli olup, fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi bu düzenlemenin dışında bırakıyoruz. Bu ödemeler Kasım ayının ilk yarısı itibariyle emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacaktır.

EMEKLİYE 5000 TL NE ZAMAN YATACAK?

Yılbaşında emeklilerimizin durumunu tekrar gözden geçirip her türlü fedakarlığı sergileyeceğiz. Bu kararın hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, zenginleştikçe ortaya çıkacak kaynağı milletimizin her kesimi ile paylaşma ilkemizi doğal gazdan, emekli maaşlarına kadar hayata geçirmeyi sürdüreceğiz."

KABİNE TOPLANTISI SONUCU NE OLDU?

Emeklilere tek seferlik 5000 (5 bin) TL ödeme yapılacak.

Yılbaşında emeklilerin durumu yeniden gözden geçirilip emekli maaşlarında düzenleme yapılacak.

Otomotiv ve emlak piyasasında aldatıcı ilan sahiplerine yaptırım uygulanacak.

Terörle mücadele kararlılıkla devam edecek.

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