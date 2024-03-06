Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak 2024? Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar, ayın kaçında yatıyor?

Emekliler, Ramazan Bayramı'na yaklaşırken emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihlerini araştırıyor. Son açıklanan zam oranıyla birlikte emekli ikramiyesine olan ilgi arttı. 2024 yılında emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak ve bu ikramiye miktarı ne kadar olacak? Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak 2024? Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ayın kaçında yatıyor? Detaylar haberimizdedir...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Emekliler, her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'nda emekli bayram ikramiyesi alıyorlar. Bu yıl, emekli bayram ikramiyesi 2 bin TL'den 3 bin TL'ye yükseltildi. Bu artış, emekliler arasında memnuniyetle karşılandı.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK 2024?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri ile ilgili bir açıklama yaptı. Bakan Işıkhan, "Ödeme günlerini planlıyoruz. Bayramdan önce emeklilerimizin hesabına aktarmış olacağız. Biz her zaman en iyi rakamları vermeyi arzu ederiz. Ancak koşullar doğrultusunda hareket ediyoruz. İnşallah daha iyi hizmetlerimiz olacak" şeklinde konuştu. Bu yıl, ilk emekli bayram ikramiyesi Ramazan Bayramı için verilecek. Ramazan Bayramı ise 10 Nisan tarihinde başlıyor.