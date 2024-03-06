Üye Girişi
Haberler

Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak 2024? Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar, ayın kaçında yatıyor?

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Emeklilere verilecek olan bayram ikramiyesinin ne zaman yatacağı ve ne kadar olacağı merak konusu. Milyonlarca emekli, Ramazan Bayramı ikramiyesini bekliyor. Emekli ikramiyesinin artırıldığı açıklandı. Bu gelişme üzerine emekliler, emekli bayram ikramiyesinin ne zaman ödeneceğini araştırıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli ikramiyesi ödeme tarihleri hakkında bir açıklama yaptı. Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak 2024?

Emekliler, Ramazan Bayramı'na yaklaşırken emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihlerini araştırıyor. Son açıklanan zam oranıyla birlikte emekli ikramiyesine olan ilgi arttı. 2024 yılında emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak ve bu ikramiye miktarı ne kadar olacak? Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak 2024? Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ayın kaçında yatıyor? Detaylar haberimizdedir...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Emekliler, her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'nda emekli bayram ikramiyesi alıyorlar. Bu yıl, emekli bayram ikramiyesi 2 bin TL'den 3 bin TL'ye yükseltildi. Bu artış, emekliler arasında memnuniyetle karşılandı.

Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak 2024? Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar, ayın kaçında yatıyor?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK 2024?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri ile ilgili bir açıklama yaptı. Bakan Işıkhan, "Ödeme günlerini planlıyoruz. Bayramdan önce emeklilerimizin hesabına aktarmış olacağız. Biz her zaman en iyi rakamları vermeyi arzu ederiz. Ancak koşullar doğrultusunda hareket ediyoruz. İnşallah daha iyi hizmetlerimiz olacak" şeklinde konuştu. Bu yıl, ilk emekli bayram ikramiyesi Ramazan Bayramı için verilecek. Ramazan Bayramı ise 10 Nisan tarihinde başlıyor.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Gündem Finans Yaşam Ekonomi Haberler

Bakmadan Geçme

Mehmet Gürel kimdir? CHP Yalova Belediye Başkan Adayı Mehmet Gürel kaç yaşında, nereli? Şükrü Şahar kimdir? CHP Van Belediye Başkan Adayı Şükrü Şahar kaç yaşında, nereli? Özkan Yalım kimdir? CHP Uşak Belediye Başkan Adayı Özkan Yalım kaç yaşında, nereli? Ali Mustafa Çelik kimdir? CHP Tunceli Belediye Başkan Adayı Ali Mustafa Çelik kaç yaşında, nereli? Hasan Süha Saral kimdir? CHP Trabzon Belediye Başkan Adayı Hasan Süha Saral kaç yaşında, nereli? Murat Yazıcı kimdir? CHP Tokat Belediye Başkan Adayı Murat Yazıcı kaç yaşında, nereli? Candan Yüceer kimdir? CHP Tekirdağ Belediye Başkan Adayı Candan Yüceer kaç yaşında, nereli? Tacettin Kepenek kimdir? CHP Sivas Belediye Başkan Adayı Tacettin Kepenek kaç yaşında, nereli? Bugün kandil mi? Bugün ne kandili, hangi kandil? Bugün hangi dini gün 2024? Metin Gürbüz kimdir? CHP Sinop Belediye Başkan Adayı Metin Gürbüz kaç yaşında, nereli? Borsa devre mi kesti? Borsa devre kesici ne kadar, kaç dk uygulanacak? Borsa devre kesici ne kadar sürer, ne zaman biter? Murat Molu kimdir? CHP Kayseri Belediye Başkan Adayı Murat Molu kaç yaşında, nereli? Safiye Soyman kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Safiye Soyman kaç yaşında, nereli? Safiye Soyman biyografisi! Acun Ilıcalı, kızı için Yunus Emre'nin cezasını sildi mi? Yasemin Ilıcalı, babasından ne istedi? Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak 2024? Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar, ayın kaçında yatıyor?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title