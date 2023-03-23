Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NTV canlı yayınında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Program esnasında emekli maaşlarına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük emekli maaşına zam yapacakları müjdesini de verdi. Peki, Emekli ikramiyesi ne zaman verilecek? Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman, hangi tarihte ödenecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam katıldığı bir canlı yayında en düşük emekli aylığının 5500 liradan 7500 liraya yükseltileceği müjdesini verdi. Yapılacak yüzde 36'lık zam emeklinin yüzünü güldürürken, Ramazan Bayramı öncesi bir güzel haber daha geldi. Emekli ikramiyelerine de enflasyon oranında zam yapılması gündemde. Peki, Emekli ikramiyesi ne zaman verilecek? Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman, hangi tarihte ödenecek?

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ödemesinin 21 Nisan'dan önceki hafta hesaplara yatırılması bekleniyor. En düşük emekli maaşına yapılan zammın ardından emeklilere yönelik bir güzel haber daha verildi. Buna göre Ramazan Bayramı'nda emekli ikramiyelerine enflasyon üzerinden zam yapılması gündemde. Şubat ayında açıklanan yüzde 55.18'lik enflasyon oranı baz alındığında 1100 TL'lik bayram ikramiyesi 1750 TL'ye yükselecek. Zamla birlikte her emekli yılda 3500 TL'lik ikramiye almış olacak.