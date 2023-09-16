Emekliler maaşlarına yapılacak düzenlemeyi heyecanla beklerken, milyonlara Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle 29 Ekim'de bir seferlik ikramiye verilmesi de gündemde. Peki, Emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak? Emekli ikramiyesi belli oldu mu?

Emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak? Sorusu, ikramiye alacak kişiler tarafından merak edilmekte ve araştırılmakta. Temmuz ayında aldıkları yüzde 25'lik zamdan memnun olmayan emeklilerin şikayeti artınca hükümet düğmeye bastı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milyonların geçim sıkıntısını azaltmak için talimat vermesinin ardından çalışmalar başladı. Peki, Emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak? Emekli ikramiyesi belli oldu mu?

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

Düzenlemenin önümüzdeki günlerde netlik kazanması beklenirken, emekliye bir seferlik ikramiye verilmesi gündemde. Kulislerde Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla emekliye bayram ikramiyelerinin dışında üçüncü ikramiye verileceği konuşuluyor. Masadaki rakam ise 5 bin lira.

Hükümet temmuzda memnun edemediği emeklilerin gönlünü almak için çalışmalarını hızlandırdı. Ekim ayında Meclis'in açılmasıyla emekli zammı öncelikli ele alınacak konulardan biri olacak. Emekliye zammın yanında bir de ikramiye müjdesi geliyor.

5 BİN LİRADA UZLAŞI SAĞLANDI

Bu yıl Cumhuriyetin 100'üncü yılı dolayısıyla bayramlarda ödenen ikramiyelerden hariç, bir üçüncü ikramiye ödenmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı uzmanlarının hazırlık yaptığı öğrenildi. Bir kereliğine ödenecek ikramiyenin miktarı üzerindeki çalışmalar devam ederken, ilk olarak masaya 5 bin lira rakamının geldiği ve bu rakam üzerinde uzlaşı sağlandığı bildirildi. Açıklamanın çalışma bittikten sonra ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi kamuoyuna duyurulması bekleniyor.