Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ilk toplantısını yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılan toplantı 4 saat sürdü. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilere müjdeli haberler verdi. Peki Emekli ikramiyesi bayram öncesi mi yatacak? İkramiye ne zaman yatacak?

Yeni Kabine'nin ilk toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliler için müjdeli bir haber verdi. Erdoğan, "Emeklilerimizim maaşlarını ve bayram ikramiyelerini kurban bayramı öncesinde ödeyeceğiz." dedi. Emekli ikramiyesi bayram öncesi mi yatacak? İkramiye ne zaman yatacak?

EMEKLİ İKRAMİYESİ BAYRAM ÖNCESİ Mİ YATACAK?

Yeni Kabine'nin ilk toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliler için müjdeli bir haber verdi. Erdoğan, "Emeklilerimizim maaşlarını ve bayram ikramiyelerini kurban bayramı öncesinde ödeyeceğiz." dedi.

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olacağını belirten Erdoğan, "Bu sene kurban bayramımızı 28 Haziran ile 1 Temmuz arasında idrak edeceğiz. İstişarelerimiz neticesinde 26 Haziran ve 27 Haziran'ı günlerini de idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Hafta sonlarıyla ile vatandaşlarımız toplam 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır." ifadelerini kullandı.