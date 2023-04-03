Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile emeklilere seslendi. Açıklama sonrası Emekli ikramiyesi 8500 tl mi oldu merak edildi.

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Kemal Kılıçdaroğlu, saat 21'de tüm emeklileri sosyal medya hesabına davet etmiş, "Tüm emekli vatandaşlarımızı saat 21.00'de buraya davet ediyorum, konuşmamız lazım" ifadelerini kullandı. Peki, Emekli ikramiyesi 8500 tl mi oldu? Emekli ikramiyesi ne kadar oldu 2023?

EMEKLİ İKRAMİYESİ KAÇ TL OLDU?

Kemal Kılıçdaroğlu: "Şu andan itibaren emeklilerin bayram ikramiyesi 8.500 TL'dir. Bu bayram da buna dahildir.

İktidara gelince geriye dönük ödeme yapacağız. Ramazan Bayramı ikramiyesi için 6.500 TL daha ödeyeceğiz."…dedi.